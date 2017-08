Stuttgart Eier aus Baden-Württemberg bislang unbelastet

Das Verbraucherschutzministerium legt seine ersten Ergebnisse des Sonderkontrollprogramms vor. Dabei sind 19 Stichproben aus hiesigen Betrieben negativ ausgefallen. Jedoch stammt auch nur jedes dritte der in Baden-Württemberg verbrauchten Eier aus heimischen Betrieben.

Die gute Nachricht ist: In Eiern aus baden-württembergischer Erzeugung sind bislang keine Rückstände des illegalen Desinfektionsmittels Fipronil nachgewiesen worden. Dies teilte das Verbraucherschutzministerium in Stuttgart gestern mit. Die schlechte Nachricht ist: Nur rund jedes dritte der in Baden-Württemberg verbrauchten Eier stammt auch aus hiesiger Erzeugung.

Verbraucherschutzminister Peter Hauk (CDU) hatte unmittelbar nach Bekanntwerden der Funde von Fipronil-Rückständen in Eiern aus niederländischer Produktion ein Sonderkontrollprogramm für Eier aus Baden-Württemberg veranlasst. In einem ersten Schritt wurden am Donnerstag 19 Proben von Erzeugerbetrieben aus dem Land genommen und von Lebensmittelchemikern des chemischen Amtes sowie des Veterinäruntersuchungsamtes in Freiburg untersucht. Gestern bereits lag das Ergebnis vor: Alle 19 Proben waren sauber, ebenso wie je eine zeitgleich getestete Probe aus Hessen und aus Niedersachsen. Hinweise darauf, dass das Desinfektionsmittel auch in Legebetrieben in Baden-Württemberg eingesetzt wurde, gab es nicht. „Wir hoffen, dass sich das auch bei weiteren Proben so fortsetzt“, sagte Hauk gestern. Das Sonderkontrollprogramm des Landes für Eier soll dennoch in jedem Fall in der nächsten Zeit weiterlaufen. Dagegen fanden sich in drei von fünf Eierproben niederländischer Herkunft Fipronil-Rückstände.

Wer als Verbraucher ganz sichergehen wolle, unbelastete Eier vor sich zu haben, soll nach Empfehlung des Ministeriums auf Ware aus Baden-Württemberg oder zumindest deutscher Herstellung zurückgreifen. Zumindest rechnerisch dürfte der regionale Markt allerdings nicht weit reichen: Rund 235 Eier verbraucht jeder Bundesbürger nach Erhebungen des Bauernverbandes pro Kopf und Jahr. Obwohl baden-württembergische Erzeuger pro Monat allein mindestens 50 Millionen Eier auf den Markt bringen – und bei dieser Zahl erfasst das Statistische Landesamt nur die rund 170 Betriebe im Land mit mehr als 3000 Legehennen – , liegt der Selbstversorgungsgrad im Land mit Eiern nach Schätzung der Experten im Landwirtschaftsministerium gerade einmal bei 30 Prozent.

Ob der Skandal Folgen für die hiesigen Produzenten hat und die Verbraucher Eier zunächst einmal von ihrem Speisezettel streichen, vermag Horst Wenk vom Vorstand des Landesbauernverbands derzeit noch nicht einzuschätzen. „Wenn der Verbraucher vernünftig ist und die aktuelle Entwicklung verfolgt, kauft er zunächst einmal nur Eier deutscher Herkunft“, so Wenk gestern auf Anfrage. Was ihn aber ärgert: „Die gesamte Landwirtschaft kommt jetzt wieder in Misskredit, dabei sind es kriminelle vor- und nachgelagerte Machenschaften von Geschäftemachern, die nichts mit der Branche zu tun haben.“ Wenk plädiert für „harte und hohe Strafen bis hin zum Berufsverbot für diejenigen, die für Skandale in der Lebensmittelbranche verantwortlich sind“.

Christiane Manthey, Lebensmittelexpertin und Leiterin der Abteilung Ernährung bei der Verbraucherschutzzentrale Baden-Württemberg, plädiert zudem für scharfe Kontrollen auf europäischer Ebene, um die Verbraucher zu schützen. „Der Lebensmittelhandel ist global geworden, das sieht man an den Wegen von bestimmten Produkten wie jetzt den Eiern“, sagt Manthey. „Und wo es globalen Handel gibt, muss man auch mit organisiertem kriminellen Lebensmittelbetrug rechnen.“ Die Einführung des europäischen Schnellwarnsystems im Lebensmittelbereich – das jetzt auch beim Eierskandal in Gang gesetzt wurde – sei schon ein großer Schritt gewesen, so die Verbraucherschützerin. „Aber die Absprache zwischen den Behörden und die Kooperation könnte besser sein. Neben einer gut ausgestatteten Überwachung braucht man zunehmend auch Logistiker, die die Warenströme verfolgen können“, so Manthey.

Erste Befürchtungen, in Baden-Württemberg könnten Eier knapp werden, nachdem Aldi Süd am Donnerstagabend als erster Großhändler reagiert und vorläufig alle Eier aus dem Verkauf genommen hatte, bestätigten sich gestern indes nicht – andere Großhändler wie Rewe oder Edeka zogen nicht nach.

Und auch der vergleichsweise kleine regionale Bio-Eiermarkt in Baden-Württemberg ist noch nicht leergefegt: „Auf dem Hof haben wir jedenfalls noch genug Ware“, berichtet gestern etwa Biolandwirt Horst Reiser aus Straubenhardt im Nordschwarzwald, dessen 1800 Hennen auf seinem mit dem Tierschutzsiegel des Landes ausgezeichneten Hof insgesamt täglich rund 1200 Eier legen. Dass eines Tages ein Lebensmittelskandal auch die Eierbranche erreichen und auch als „bio“ vermarktete Ware betroffen sein würde, hat der Landwirt indes schon lange befürchtet. „Bio ist ein riesiger Wirtschaftszweig geworden und hat ständig Zuwachs“, sagt er. Allerdings hält Reiser die Strukturen der Branche in Baden-Württemberg für vertrauenerweckender als anderswo. „Landwirte, die vor 30 Jahren schon auf Bio umgestellt haben, die leben das auch“, glaubt Reiser und gibt verunsicherten Verbrauchern im Land einen ganz einfachen Tipp: „Im Zweifelsfall einfach beim regionalen Hersteller vorbeischauen und sich selbst ein Bild machen.“

Was passiert mit den belasteten Hühnern?

Wegen des Eier-Skandals müssen in den Niederlanden täglich 5,5 Millionen Hühnereier vernichtet werden. Doch was geschieht mit den Legehennen, deren Fleisch ebenfalls belastet ist? Es gibt drei Möglichkeiten, sagt der niederländische Verband der Geflügelzüchter: Ältere und schwer belastete Hühner werden wahrscheinlich notgeschlachtet und deren Fleisch entsorgt. Legehennen können aber auch auf Diät gesetzt werden. Bei weniger Zufuhr von Kalorien verlieren sie Federn und Fett und so Reste des schädlichen Insektizids. Bei Legehennen, in deren Eiern nur sehr geringe Spuren von Fipronil gefunden wurden, kann man einfach abwarten. Experten gehen davon aus, dass die Hühner in etwa zwei Wochen wieder schadstofffrei sind. (dpa)