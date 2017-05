Kiew ESC-Gewinner Portugal: Mit leisen Tönen zum Sieg

Salvador Sobral gewinnt für Portugal den ESC, Deutschland erhält nur sechs Punkte. Kurios: Ein Ukrainischer Flitzer zeigt zwischenduch seinen nackten Hintern auf der Bühne.

Ganz alleine stand Salvador Sobral da, mitten auf der großen Bühne des Eurovision Song Contest (ESC) in Kiew. Ein schmächtiges Kerlchen in einem drei Nummern zu großen schwarzen Anzug, mit Fusselbart, staunenden, freundlichen Augen und der Physiognomie eines heranwachsenden Marders. Dann begann der Portugiese zu singen – und das Publikum schien das Atmen einzustellen. So zart, so leise, so berührend. Sobral verlor sich in dem Song „Amar Pelos Dois“ (Liebe für zwei), der melancholisch-schlichten Komposition seiner drei Jahre älteren Schwester Luisa. Zum ersten Mal gewann Portugal damit den ESC. Sänger Sobral landete mit 758 Punkten ganz vorne.

Herbe Enttäuschung für Deutschland

Jubelstimmung in Portugal, lange Gesichter in Deutschland. Levina (26) zeigte sich nach ihrem vorletzten Platz beim Eurovision Song Contest (ESC) in Kiew betrübt. „Natürlich bin ich total traurig – mit diesem Ergebnis habe ich nicht gerechnet“, sagte die Sängerin.

Weitere Informationen Alle Jahre wieder eine ESC-Blamage

Der ARD-Unterhaltungskoordinator Thomas Schreiber vom NDR sagte, das Ergebnis sei „für Levina und unser Team eine herbe Enttäuschung.“ Der Song „Perfect Life“ habe beim deutschen Vorentscheid zwei Drittel der Fernsehzuschauer überzeugt, in Europa habe das Lied die Herzen der Menschen jedoch nicht erreicht. „Das hatten wir nicht erwartet. Wir stellen uns dem Ergebnis und werden es analysieren.“

Nach der Lena-Ära wandelte sich das Bild, die deutschen ESC-Fans mussten viel Kummer ertragen. 2016 hatte Sängerin Jamie-Lee für ihr Lied „Ghost“ (Geist) nur elf Punkte bekommen und war Letzte geworden – ebenso wie im Jahr zuvor Ann Sophie, die mit „Black Smoke“ (Schwarzer Rauch) keinen einzigen Punkt geholt hatte. Levina erzielte mit ihrem Song „Perfect Life“ nun magere 6 Punkte und konnte sich noch gerade so vor das letztplatzierte Spanien schieben, das 5 Punkte holte.

Zweiter wurde Bulgarien mit 615 Punkten. Moldau erreichte mit 374 Punkten Rang drei. Der Australier Isaiah schaffte mit „Don’t Come Easy“ den neunten Platz. Dass Australien nun zum dritten Mal beim Eurovision Song Contest mitmachen durfte, gehört zu den Kuriositäten des Wettbewerbs.

Einzig ein ukrainischer Flitzer sorgte in der ESC-Pause kurz vor der Entscheidung für einen kleinen Aufschrei im Publikum. Es soll sich dabei um den bekannten Ex-Journalisten Vitali Sedjuk handeln, wie ukrainische Medien berichteten. Der 28-Jährige war beim Auftritt der Vorjahressiegerin Jamala auf die Bühne gesprungen und zeigte seinen nackten Hintern. Sicherheitsleute zerrten ihn von der Bühne. Dem Flitzer drohen bis zu fünf Jahre Haft. „Vorerst kann diese Schande des Landes seinem ‚Hobby’ in der Zelle des Untersuchungsgefängnisses nachgehen“, schrieb Innenminister Arsen Awakow.



Portugal: 'Amar Pelos Dois' | Salvador Sobral

Trophäe zerschlagen

Bulgariens Teilnehmer Kristian Kostov hatte für den Fall eines Sieges damit gedroht, die Trophäe, ein gläsernes Mikrofon, zu zerschlagen – und zwar in Moskau. Kostov ruderte später zurück. Unklar blieb, ob die Ankündigung als solidarischer Akt für seine Wahlheimat Russland zu verstehen war. Der ESC 2017 wurde vom Konflikt zwischen der Ukraine und Russland überschattet. Russlands Kandidatin Julia Samoilowa war die Einreise in die Ukraine verwehrt worden. (dpa)