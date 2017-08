Beirut Dschihadistenmiliz IS reklamiert Brüssel-Attentat für sich

Die Dschihadistenmiliz Islamischer Staat (IS) hat das Messerattentat vom Freitag in Brüssel für sich reklamiert.

Belgien gilt als Hochburg islamistischer Extremisten

Der Angriff auf die belgischen Soldaten sei von einem "Soldaten" des IS ausgeführt worden, schrieb das IS-Propaganda-Organ Amaq am Samstagabend. Der IS stellte in der Erklärung einen Zusammenhang zwischen der Attacke und Belgiens Beteiligung an der internationalen Militärallianz zur Bekämpfung des IS in Syrien her. Der Täter sei „einem Aufruf zum Angriff auf die Koalitionsstaaten“ gefolgt, hieß es darin.Der Belgier somalischer Herkunft griff nach Angaben der Staatsanwaltschaft am Freitagabend gegen 20.22 Uhr drei in der Innenstadt patrouillierende Soldaten von hinten mit einem Messer an und rief dabei „Allahu akbar“. Einer der Soldaten schoss zwei Mal und traf den Angreifer tödlich. Dieser hatte neben der Stichwaffe auch die Attrappe einer Feuerwaffe und zwei Ausgaben des Koran bei sich, wie es weiter hieß.„Die Ereignisse wurden als versuchter terroristischer Mord eingestuft“, erklärte die Staatsanwaltschaft. In der Nacht durchsuchten Ermittler die Wohnung des Verdächtigen in Brügge. Er war nach offiziellen Angaben vorher nicht wegen terroristischer Aktivitäten bekannt, war aber im Februar wegen einer unpolitischen Gewalttat aufgefallen.Im März 2016 rissen Selbstmordattentäter in der Brüsseler U-Bahn und am Flughafen, 32 Menschen mit in den Tod. Im August vor einem Jahr attackierte ein Mann in Charleroi zwei Polizistinnen mit einer Machete. Zu der Tat damals bekannte sich die Terrormiliz IS. Noch immer gilt in Belgien die zweithöchste Terrorwarnstufe. Auf öffentlichen Plätzen und in der U-Bahn patrouilliert regelmäßig Militär.Ministerpräsident Charles Michel bekundete auf Twitter seine Unterstützung für das belgische Militär. Die Sicherheitskräfte blieben wachsam, schrieb er.