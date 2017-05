vor 3 Stunden dpa Wuppertal Drei tote Männer in Wohnheim im Rheinland – Verdächtige festgenommen

In einem Wohnheim in Wuppertal-Elberfeld haben Spezialkräfte der Polizei drei tote Männer gefunden. Noch Stunden nach der Tat ist die Lage in Wuppertal unübersichtlich.