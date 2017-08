vor 1 Stunde AFP Genf Drei Tote und eine Schwerverletzte bei Absturz von Kleinflugzeug in der Schweiz

Beim Absturz eines Kleinflugzeugs in den schweizerischen Alpen sind am Freitag zwei 14-jährige Camper und der Pilot getötet worden. Eine weitere Jugendliche im Alter von 17 Jahren wurde bei dem Unglück im Kanton Graubünden nach Polizeiangaben schwer verletzt. Bei den Flugzeuginsassen handelte es sich um Teilnehmer eines Sommerferienlagers.