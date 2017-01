Vereinigte Staaten Donald Trump mag twittern nicht: Hier sind acht seiner Twitter-Tiefpunkte

Obwohl er fast täglich neue Tweets absetzt - und auch nach seiner Amtseinführung weiter vorhat, den Dienst zu nutzen - findet er Twitter nach eigener Aussage nicht gut. Wir haben einige seiner markantesten Tweets zusammengestellt.

Über seinen Vorgänger Barack Obama:

Obama is, without question, the WORST EVER president. I predict he will now do something really bad and totally stupid to show manhood! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 6. Juni 2014

An seine Kritiker:

Happy New Year to all, including to my many enemies and those who have fought me and lost so badly they just don't know what to do. Love! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 31. Dezember 2016

Über die Schauspieler Robert Pattinson und Kristen Stewart (bekannt aus der Twilight-Saga):

Robert Pattinson should not take back Kristen Stewart. She cheated on him like a dog & will do it again--just watch. He can do much better! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 17. Oktober 2012

Über die Journalistin und Managerin Arianna Huffington ("Huffington Post"):

.@ariannahuff is unattractive both inside and out. I fully understand why her former husband left her for a man- he made a good decision. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 28. August 2012



Über das US-Nachrichtenmagazin "Politico":

I wonder why somebody doesn't do something about the clowns @politico and their totally dishonest reporting. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 7. Oktober 2015

Nachdem er schrieb, nur dicke Menschen würden Cola-Light trinken:

I have never seen a thin person drinking Diet Coke. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 14. Oktober 2012

Über seine Intelligenz:

Sorry losers and haters, but my I.Q. is one of the highest -and you all know it! Please don't feel so stupid or insecure,it's not your fault — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 9. Mai 2013

Über Sozialarbeiter, die nach einer Hilfsreise angeglich mit Ebola zurück in die USA kommen:

The U.S. cannot allow EBOLA infected people back. People that go to far away places to help out are great-but must suffer the consequences! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 2. August 2014

Täglich bemüht Donald Trump Twitter für seine Tiraden und Politikankündigungen - doch eigentlich findet der künftige US-Präsident den Kurzbotschaftendienst nicht gut. "Ich mag twittern nicht", sagte der Immobilienmilliardär dem Sender Fox News in einem Interview. Es gebe andere Dinge für ihn zu tun, sagte Trump. Twitter sei aber der "einzige Weg", um sich gegen die "unseriösen Medien" zu wehren. Seit seinem Wahlsieg im November nutzt der Rechtspopulist regelmäßig ab dem frühen Morgen den Internetdienst, um Ankündigungen über seine künftige Politik zu machen oder politische Gegner zu attackieren. Danach befragt, ob er Twitter auch als Präsident weiter nutzen werde, sagte Trump zu Fox News: "Ja."Erst am Wochenende hatte er sich via Twitter mit dem bekannten Bürgerrechtler John Lewis angelegt, der nicht zu Trumps Amtseinführung am Freitag kommen will. Lewis gehört zu einer wachsenden Zahl von Kongressmitgliedern, die Trumps Amtseinführung boykottieren wollen. Auch Top-Prominente wollen der Veranstaltung fernbleiben, weshalb Trump Probleme hat, die Unterhaltungsteile der Zeremonie mit bekannten Gesichtern aufzuwerten. "Das ist okay, denn wir brauchen die Plätze dringend", sagte Trump zu den Absagen bei Fox News. "Ich hoffe, sie geben mir ihre Tickets." "Viele Prominente, die sagen, dass sie nicht kommen, wurden nie eingeladen", sagte Trump. "Ich möchte die Prominenten gar nicht, ich möchte das Volk." Unter seiner Unbeliebtheit in weiten Teilen der US-Gesellschaft leidet auch seine Ehefrau Melania - viele Designer weigern sich, sie einzukleiden. Nach dem Boykott des US-Modeschöpfers Tom Ford befragt sagte Trump, seine Frau habe nie bei Ford angefragt und "mag Tom Ford und seine Entwürfe gar nicht".Obama ist, ohne Frage, der SCHLECHTESTE PRÄSIDENT ALLER ZEITEN. Ich sage voraus, dass er jetzt etwas wirklich Schlimmes und total Dummes tun wird, um seine Männlichkeit zu beweisen.Ein frohes neues Jahr an alle, auch an all meine viele Feinde, die micht bekämpft haben und so drastisch verloren haben, dass sie nicht wissen, was sie tun sollen. Liebe!Robert Pattinson sollte Kristen Stewart keine zweite Chance geben. Sie hat ihn betrogen wie ein Hund und wird das wieder tun - ihr werdet sehen. Er kann es so viel besser haben!@ariannahuff ist sowohl äußerlich als auch innerlich unattraktiv. Ich verstehe völlig, warum ihr Ex-Mann sie wegen eines anderen Mannes verlassen hat - er hat eine gute Entscheidung getroffen.Ich frage mich, warum niemand etwas gegen die Clowns von Politico und deren völlig unehrliche Berichterstattung tut.Ich habe noch nie einen dünnen Menschen Cola-Light trinken sehen.Sorry an all die Loser und diejenigen, die mich hassen. Aber mein IQ ist einer der höchsten - und ihr wisst das. Fühlt euch nicht so dumm oder unsicher, es ist nicht eure SchuldDie Vereinigten Staaten dürfen es nicht gestatten, dass Menschen mit Ebola zurückkommen. Menschen, die an weit entfernte Orte reisen, um zu helfen, sind toll - aber sie müssen mit den Konsquenzen selbst leben!