Panorama Dolce al Cioccolato: Dr. Oetker bringt Schoko-Pizza auf den Markt

Für Pizza-Liebhaber und Naschkatzen wird ein Traum wahr: Der Lebensmittel-Riese Dr. Oetker bringt die erste Schoko-Tiefkühlpizza auf den Markt.

Youtuber JunkFoodGuru macht den Geschmackstest

Als "die süße Verführung unter den Tiefkühlpizzen" bewirbt das Unternehmen Dr. Oetker sein neuestes Produkt.Die Pizza Dolce al Cioccolato besteht aus einem klassischen Pizzaboden, der gleich vierfach belegt ist - mit Milchschokoladen-Raspeln, Schoko-Tröpfchen, weißen Schoko-Stückchen und Schokoladen-Soße. Kurz gesagt: Das süße Dessert lässt die Herzen aller Naschkatzen höher schlagen. Übertreiben sollte man es mit der Leckerei jedoch nicht - sie ist mit stolzen 960 Kalorien nämlich eine echte Kalorienbombe.Nachdem im Netz bereits kräftig spekuliert worden war, bestätigte das Unternehmen am Dienstag via Twitter, dass die Schoko-Pizza ab dem 1. April in den Supermärkten erhältlich sein wird:Auf ihn dürften viele Naschkatzen neidisch sein: Der Youtuber JunkFoodGuru durfte die neue Pizza bereits vorab probieren und hat seine Eindrücke im Video festgehalten. Sein Fazit: "Es schmeckt so hammermäßig krass schokoladig. (...) Wie intensiveres Nutella. Wahnsinn. (...) Heiße Schokolade, ein unglaublicher Geschmacksorgasmus."Ab dem 1. April können sich Schoko-Liebhaber selbst ihr Urteil bilden. Für 2,69 Euro steht die Dolce al Cioccolato dann in den Kühlregalen.