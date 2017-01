Unterhaltung Disney enthüllt: Pixar-Animationsfilme spielen alle in derselben Welt - mit Video

Walt Disney hat damit die sogenannte "One-World-Theory" bestätigt, die viele Fans schon lange annehmen. In einem kurzen Videoclip erklärt Disney die Zusammenhänge.

Viele Fans haben es schon lange geglaubt, jetzt hat Disney das Gerücht selbst bestätigt: Die meisten Animationsfilme von Disneys Tochterunternehmen Pixar spielen in ein und derselben Welt. Diese werde von einem kriminellen Konzern im Buckingham Palace betrieben. Die Theorie hat sich in den vergangenen Jahren weit verbreitet, losgetreten wurde sie vom Blogger und Film-Kritiker Jon Negroni im Jahr 2013 . Disney kaufte Pixar vor elf Jahren, hat sich aber bisher nie zu den Gerüchten geäußert.Jetzt hat das Unternehmen in zwei kurzen Filmen auf der Facebook-Fanseite des Pixar-Urgesteins "Toy Story" und der eigenen Unternehmensseite eine Art Geständnis abgelegt. Sie fassen dabei mehrere sogenannte Easter Eggs aus unterschiedlichen Filmen zusammen. Easter Eggs sind kleine Hinweise für Fans, die als Spaß der Entwickler in Filme eingebaut werden. Meist sind sie nur wenige Augenblicke zu sehen.In den Clips verknüpft Disney nun die Filme "Das Große Krabbeln", "Toy Story", "Die Monster AG", "Findet Nemo", "Die Unglaublichen", "Cars", "Wall-E", "Ratatouille", "Alles steht Kopf" und "Findet Dory". Das Video auf der Facebook-Seite von "Toy Story" wurde binnen vier Tagen bereits sieben Millionen Mal aufgerufen.Einige Beispiel wurden vom US-TV-Sender NBC zusammengefasst. So liest in "Findet Nemo" ein Mädchen ein Buch über "Die Unglaublichen", das Restaurant "Gusteau's" aus "Ratatouille" kommt auch in "Cars" vor, Riley aus "Alles steht Kopf" tritt auch in "Findet Dory" auf. Auch ein zweiter Clip mit weiteren Easter Eggs findet großen Anklang.