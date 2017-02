Film Diese Kinos in der Region zeigen die Oscar-nominierten Filme

And the winner ist... wer Sonntagnacht einen Oscar mit nach Hause nimmt, weiß bislang nur die Jury. Wo man die Anwärter in der Kategorie "Bester Film" sehen kann, lesen Sie hier.

Hidden Figures – Unerkannte Heldinnen

La La Land

Lion

Manchester by the Sea

Der deutsche Beitrag: Toni Erdmann

Moonlight

Fences

Hell or High Water

Hacksaw Ridge

Arrival

Am Sonntagabend wird vor dem Dolby Theatre in Los Angeles wieder der rote Teppich für die internationale Schauspieler-High-Society ausgerollt. Mit 14 Nominierungen darf sich das Team des Musicalfilms "La La Land" die größten Hoffnungen auf einen der begehrten Goldjungen machen. In Deutschland drückt man Maren Ade mit ihrem Film "Toni Erdmann" die Daumen. Das humorvolle Familiendrama ist als "Bester fremdsprachiger Film" nominiert.Insgesamt wird der Oscar in 24 Kategorien verliehen, hinzu kommen die Ehrenpreise. Unangefochtene Königsdisziplin ist die Kategorie des besten Film. Neun Werke dürfen auf den filmischen Ritterschlag hoffen. Wer den Preis am Ende in den Händen halten wird, steht erst in der Nacht zu Montag fest. Ab 2.30 Uhr zeigt Pro Sieben die Verleihung live im deutschen Fernsehen. Wo und wann man die Anwärter für den Oscar in der Kategorie "Bester Film" in der Region sehen kann, verraten wir aber schon heute.Die USA in den 1960er Jahren, kurz vor dem "Civil Rights Act", der die Rassentrennung und Diskiminierung von Afroamerikanern verbietet. In dieser Zeit schmiedet die Nasa Pläne, um noch vor der Sowjetunion ins All zu fliegen. Um bei dem Projekt voranzukommen, werden Mathematiker gesucht. Und gefunden: In der Gestalt von drei afroamerikanischen Frauen.Filmbiografie mit Taraji P. Henson, Octavia Spencer, Janelle Monáe, Kevin Costner, Kirsten Dunst und Jim ParsonsDienstag, 21. Februar, Mittwoch, 22. Februar, Montag, 27. Februar und Dienstag, 28 Februar: 17 UhrDienstag, 21. Februar und Mittwoch, 22. Februar, Freitag, 24. Februar bis Sonntag, 26. Februar und Mittwoch 1. März: 20 UhrSamstag, 25. Februar und Sonntag, 26. Februar: 13.45 UhrDienstag, 21. Februar und Mittwoch 22. Februar: 20 UhrDonnerstag 23. Februar bis Dienstag 28. Februar (nicht samstags): 20.15 UhrDienstag, 21. Februar und Mittwoch, 22. Februar: 20 UhrFreitag, 24. Februar bis Mittwoch, 1. März: 20 UhrDienstag, 21. Februar: 20 UhrMittwoch, 22. Februar, Montag, 27. Februar und Dienstag, 28. Februar: 17 UhrDonnerstag. 23. Februar bis Sonntag, 26. Februar: 19.45 UhrMittwoch, 1. März: 17.15 Uhrin Originalsprache (Englisch): Mittwoch, 22. Februar und Mittwoch, 1. März: 20.15 UhrDonnerstag, 23. Februar bis Montag, 27. Februar: 20.15 UhrEine Schauspielerin am Anfang ihrer Karriere und ein Pianist, der vom eigenen Jazzclub träumt. Sie treffen sich auf den Partys in den Hollywood Hills und - wie könnte es in einem Musical anders sein - verlieben sich. Doch das Streben nach Erfolg macht der jungen Liebe immer wieder einen Strich durch die Rechnung.Musicalfilm mit Emma Stone und Ryan Gosling.Dienstag, 21. Februar: 20 UhrFreitag, 24. Februar, Sonntag, 26. Februar und Dienstag, 28. März: 19.45 UhrSamstag, 25. Februar und Mittwoch, 1. März: 17 UhrSamstag, 25. Februar und Sonntag, 26. Februar: 11 UhrDienstag, 21. FebruarFreitag, 24. Februar, Sonntag, 26. Februar, Montag, 27. Ferbuar und Mittwoch, 1. März: 19.45 UhrMittwoch, 22. Februar, Samstag, 25. Februar und Dienstag, 28 Februar: 17 UhrFreitag, 24. Februar und Samstag, 25. Februar: 17.45 UhrDienstag, 21. Februar, Montag, 27. Februar und Dienstag, 28. Februar: 20 UhrDonnerstag, 23. Februar bis Sonntag, 26. Februar, Mittwoch, 1. März: 17 UhrSonntag, 26. Februar: 11.45 UhrMontag, 27. Februar: 17.30 UhrDienstag, 28. Februar: 17.15 Uhr1, 15. und 22. März (jeweils mittwochs): 20 UhrDienstag, 21. Februar, Donnerstag, 23. Februar bis Montag, 27. Februar: 18.35 uhrMittwoch, 22. Februar: 16.45 Uhr und 20.45 UhrDienstag, 21. Februar: 16.50 UhrMittwoch, 22. Februar: 20.15 UhrMontag, 27. Februar: 17.30Die Sehnsucht nach der Heimat lässt den in Australien aufgewachsenen indischen Saroo nicht mehr los. Als Kind auf der Suche nach seiner Familie irrtümlich in einem Waisenhaus in Kalkutta gelandet, wurde er von einem australischen Ehepaar adoptiert. Als junger Mann macht er sich auf die Suche nach seiner Familie.Drama mit Dev Patel, Nicole Kidman und Rooney Mara.Freitag, 24. Februar und Montag, 27. Februar bis Mittwoch, 1. März: 17.15 UhrFreitag, 24. Februar, Dienstag, 28. Februar und Mittwoch, 1. März: 20.15 UhrSamstag, 25. Februar und Sonntag, 26. Februar: 16.45 Uhr und 19.45 UhrDienstag, 21. Februar, Freitag, 24. Februar, Sonntag, 26. Februar, Montag, 27. Februar und Mittwoch 1. März: 19.45 UhrMittwoch, 22. Februar, Samstag, 25. Februar und Dienstag. 28. Februar: 17 UhrDonnerstag, 23. Februar bis Mittwoch, 1. März: 17 UhrDonnerstag, 23. Februar bis Dienstag, 28. Februar: 19.45 UhrLee wird nach dem Tod seines Bruders ungewollt zum Vormund seines Neffen Patrick. Der Onkel lebt inzwischen als Hausmeister in Boston und will nicht in seinen Heimatort, Manchester by the sea, in dem Patrick lebt, zurückkehren. Das liegt weniger an seinem Neffen, als an seiner eigenen Vergangenheit in der Kleinstadt.Familiendrama mit Casey Affleck, Lucas Hedges und Michelle WilliamsDienstag, 21. Februar: 20 UhrMontag, 27. Februar bis Mittwoch, 1. März: 17.45 UhrDienstag, 28. Februar: 20.20 UhrSamstag, 22. April: 20 UhrDienstag, 25. April: 20 UhrSamstag, 29. April: 20 UhrEin gelangweilter Vater, der verkleidet, unter falschem Namen und verschiedenen Lebensläufen wieder Teil des Lebens seiner - bis dato - erfolgreichen Tochter wird.Komödiantisches Familiendrama mit Peter Simonischek, Sandra Hüller und Michael WittenbornDienstag, 21. Februar: 17 UhrMittwoch, 22. Februar: 17 und 20.10 UhrDonnerstag, 23. Februar und Freitag, 24. Februar: 19.45 UhrSamstag, 25. Februar: 20.45 UhrDienstag, 28. Februar und Mittwoch, 29. Februar: 19.45 UhrSamstag, 4. März: 20 UhrDonnerstag, 30. März: 20 UhrMittwoch, 1. März: 20 UhrMittwoch, 22. Februar: 19.30 UhrChiron ist schwarz, stammt aus ärmlichen Verhältnissen und ist homosexuell. Als sensibler Junge hat er Probleme, sich an der Schule zu behaupten. Er entschließt sich, ein harter Kerl zu werden, auf Kosten der Liebe und seiner Freiheit.Drama mit Ashton Sanders, Alex Hibbert, Trevante Rhodes, Jharrel Jerome und Naomie Herres.Die USA in den 1950er Jahren. Troy arbeitet bei der Müllabfuhr. Als schwarzer Analphabet ohne Führerschein hat er in diesen Zeiten Glück eine Arbeit zu haben, auch wenn sie schwer ist. Doch Troy glaubt aus Pflichtbewusstsein seinen Lebenstraum aufgegeben zu haben - worunter die ganze Familie leidet.Drama mit Denzel Washington, Viola Davis und Mykelti Williamson.Dienstag, 21. Februar: 20.40 UhrAuf dem Grundstück der Familie Howard wurde Öl entdeckt. Doch die Banken wollen die Farm samt Land der hoch verschuldeten Familie verkaufen. Um das zu verhindern überfallen die Brüder Tanner und Toby alle Banken, die das vorhaben.Western mit Chris Pine, Jeff Bridges und Ben Foster.Dienstag, 21. und Mittwoch, 22. Februar: 20.15 UhrDer Soldat Desmond T. Doss wird nach dem Krieg 1945 mit der Ehrenmedaille ausgezeichnet - und das obwohl er den Dienst an der Waffe verweigert hat. Stattdessen rettete er als Sanitäter zahllosen seiner Kameraden das Leben in den Schlachten des Zweiten Weltkriegs.Kriegsfilm mit Andrew Garfield, Sam Worthington und Luke Bracey, Regie: Mel Gibson.Mittwoch, 22. Februar und Sonntag, 26. Februar: 19.30 UhrFreitag, 24. Februar und Samstag, 25. Februar; 22.15 UhrAliens landen an verschiedenen Orte der Erde. Was sie wollen, soll eine Gruppe von Experten herausfinden. Zu ihnen zählt die Sprachwissenschaftlerin Louise Banks, die es schafft mit den Wesen zu kommunizieren. Wie die Begegnung zwischen den Besuchern und der Menschheit ausgehen wird, hängt allein an ihren Fähigkeiten.Science-Fiction mit: Amy Adams, Jeremy Renner und Forest WhitakerDer deutsche Kinostart war am 24. November 2016.