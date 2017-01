München Diese Hits spielte Thomas Gottschalk bei seinem Radio-Comeback

Thomas Gottschalk kehrt zu seinen Wurzeln zurück und macht wieder Radio. Bei seiner Musik-Auswahl griff er vor allem auf Rock-Klassiker zurück. Könnten Sie überall mitsingen?



1. Stunde

2. Stunde

3. Stunde

Thomas Gottschalk (66) ist zurück im Radio: Am Sonntagabend präsentiert er im Bayerischen Rundfunk zum ersten Mal seine neue Sendung „Gottschalk - Die Bayern 1 Radioshow“. Er beginnt die Show - wie angekündigt - mit dem Lied „Back Home“ von Golden Earring. Und wer damit noch nicht verstanden hat, dass er wieder zurück zu seinen Wurzeln, zurück nach Hause, gekommen ist, für den gibt es direkt im Anschluss noch von Ozzy Osbourne „Mama, I'm Coming Home“. „Domian ist weg, Thommy is back“, sagt Gottschalk zur Begrüßung. Welche Songs er außerdem während der Show spielte? Hier der Überblick über drei Stunden Gottschalk im Radio in chronologischer Reihenfolge:Golden Earring: Back HomeOzzy Osbourne: Mama, I'm Coming HomeElectric Light Orchestra: The Way Life's Meant To BeGretchen Wilson: RowdyBad Company: Feel Like Makin' LoveRatt: Round And RoundLeonard Cohen: Who By The FirePentatonix: HallelujahBilly Squier: My Kinda LoverFleetwood Mac: Monday MorningMatthias Carras: Ich schau dir zu beim TräumenAce Frehley: New York GrooveZac Brown Band (feat. Amos Lee): Day that I dieThe Flaming Lips: Lucy in the Sky With DiamondsPeter Sellers: A Hard Day's NightJohnny Cash: In my lifeScorpions: Rock You Like A HurricaneRoxy Music: End Of The LineStatus Quo: Something 'Bout You Baby I LikeStatus Quo: Are you growing tired of my loveGuns n' Roses: Welcome To The JungleRichard Ashcroft: Words Just Get In The WayCreedance Clearwater Revival: Up Around The BendRio Reiser: JunimondPolice: Canary In A CoalminePrince Petty: While my guitar gently weeps (live)Queen: Don't Stop Me NowRolling Stones: Sympathy For The DevilFrank Zappa: Bobby BrownRay Lynam: Wolverton MountainGuess Who: Hand Me Down WorldDavid Bowie: Young Americans