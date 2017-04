Rom Die weltweite Inszenierung des Leidensweges Christi: Bilder vom Karfreitag

In aller Welt erinnern sich Christen an Karfreitag an das Leiden und Sterben von Jesus Christus. Teil dieses Gedenken ist der Kreuzweg.

Nach christlichem Glauben starb Jesus am Karfreitag am Kreuz und überwand am Ostersonntag den Tod. Damit erfüllte er seinen göttlichen Erlösungsauftrag auf Erden. Seine Auferstehung gilt als zentrales Mysterium des Christentums.

In Rom führt der Papst die „Via Crucis“ an, die jedes Jahr am Kolosseum stattfindet. Der Kreuzweg an dem antiken Amphitheater gehört zu den berühmtesten Osterprozessionen. 14 Stationen inszenieren den Leidensweg von Jesus. An jeder einzelnen finden Meditationen statt. In diesem Jahr wurden die Texte von der französischen Theologin Anne-Marie Pellettier verfasst.

Der Kreuzweg beginnt mit der Verurteilung von Jesus zum Tode, gefolgt von dem Moment, als er von seinem Jünger Petrus laut christlicher Überlieferung verleugnet wird. Die „Via Crucis“ endet mit Jesus im Grab. Im Anschluss an die Prozession hält der Papst eine Ansprache. In Italien gibt es auch anderswo Inszenierungen des Leidenswegs. Bilder des Kreuzweges finden sich auch in Kirchen.

In Jerusalem erinnern 14 Stationen auf der „Via Dolorosa“ (Italienisch: Straße des Schmerzes) an den Weg zur Kreuzigung von Jesus Christus. Der Weg durch die Altstadt von Jerusalem beginnt im muslimischen Viertel und führt zahlreiche Steinstufen hinauf in das christliche Viertel zur Grabeskirche. An dieser Stelle soll Jesus nach der christlichen Überlieferung auf dem Hügel Golgatha am Kreuz gestorben sein.

Karfreitagsprozessionen ziehen durch die Jerusalemer Altstadt

In der Altstadt von Jerusalem haben die religiösen Feierlichkeiten zum Karfreitag begonnen. Tausende Pilger gingen in Prozessionen der Kirchen über die Via Dolorosa. Viele Menschen trugen dabei auf dem Weg zur Grabeskirche Holzkreuze, um das Leiden Jesu nachzuempfinden. Am Ort der Kirche soll nach christlicher Überlieferung Jesus gestorben, begraben und wieder auferstanden sein.

In diesem Jahr fällt allerdings nicht nur das Osterfest der westlichen Kirchen und der orthodoxen Kirchen zusammen. Auch das jüdische Pessach-Fest wird in dieser Woche begangen. Dabei erinnern die Juden an den Auszug des Volkes Israel aus Ägypten. Das israelische Tourismusministerium erwartet in dieser Zeit 79 500 christliche und 78 500 jüdische Pilger aus dem Ausland.

Während der Feiertage hat die Polizei nach eigenen Angaben ihre Sicherheitsvorkehrungen in der Altstadt erhöht.

Karfreitagsprozessionen in Spanien - Festnahmen in Sevilla

In vielen Teilen Spaniens haben in der Nacht zum Karfreitag - dem „Viernes Santo“ - wieder bedeutende Osterprozessionen stattgefunden. Besonders berühmt sind die Feierlichkeiten in den andalusischen Städten Sevilla und Málaga. Dabei tragen Bruderschaften traditionell tonnenschwere Heiligenfiguren durch die Straßen. Als „Büßer“ verkleidet hüllen sich die Teilnehmer in Kutten und tragen auffällige Spitzhauben, andere schultern schwere Holzkreuze.

In Sevilla sei es in der „Madrugá“ (der Nacht von Gründonnerstag auf Karfreitag) aber zu mutwilligen Störungen der öffentlichen Ordnung gekommen, berichtete das spanische Fernsehen. Acht Verdächtige seien festgenommen worden, hieß es unter Berufung auf die Sicherheitskräfte. Sie sollen absichtlich inmitten der Menschenmengen Panik ausgelöst haben.

Blutiges Karfreitagsritual: Kreuzigungen auf den Philippinen

Auf den Philippinen haben sich am Karfreitag zahlreiche Menschen ans Kreuz nageln lassen. Unter den Gläubigen, die so dem Leiden und Tod Jesu gedenken, war auch eine Frau. Tausende Menschen nahmen an den Feierlichkeiten teil, die den Höhepunkt der Osterfeiertage in dem katholischen Inselstaat in Südostasien darstellen.

Die Gläubigen bleiben mindestens fünf Minuten am Kreuz. Im Dorf San Pedro Cutud etwa ließen sich neun Menschen kreuzigen, einer von ihnen zum 31. Mal. Zudem geißelten sich Dutzende Männer selbst, ließen sich auspeitschen oder trugen große Holzkreuze durch ihre Dörfer. Die Kirche auf den Philippinen ermutigt diese extremen Glaubensbezeugungen zwar nicht, tut aber auch wenig, um sie zu unterbinden. Erzbischof Socrates Villages sagte, die Rituale seien unnötig, stattdessen sollten reuige Sünder anderen Menschen helfen.