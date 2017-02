Hollywood Die politischen Oscars 2017: Promis setzen Zeichen gegen Trump

Die Politik von Donald Trump bewegt nicht nur die Welt, sondern auch die Promis beim größten Filmpreis der Welt. Eine kleine, blaue Schleife sorgte für viel Gesprächsstoff auf dem roten Teppich.

We don't currently have blue ACLU ribbons available for sale. BUT maybe we will! RT this status if you'd buy one! #Oscars — ACLU National (@ACLU) 27. Februar 2017



Stars setzen Zeichen

Die Wahl von Donald Trump zum 45. Präsidenten der Vereinigten Staaten traf den liberalen und weltoffenen Teil der Bevölkerung wie ein Paukenschlag. Demonstrationen gegen die Politik des 70-Jährigen überziehen seit dem das Land, Bürgerrechtsbewegungen erhalten so viele Spenden wie nie zuvor. Nachdem Schauspielerin Meryl Streep bei der Verleihung der Golden Globes eine hoch politische Rede hielt, wurde Ähnliches während der 89. Oscarverleihung erwartet.Die große politische Rede à la Streep sollte jedoch ausbleiben. Der Protest war stattdessen klein und blau. Schauspielerin Ruth Negga, Oscar-Gewinner Barry Jenkins, Model Karlie Kloss, Komponist Lin-Manuel Miranda - sie alle trugen eine kleine, blaue Schleife auf dem roten Teppich. Ein Zeichen der Solidarität mit der Bürgerrechtsbewegung "American Civil Liberties Union", kurz Aclu, die seit der Wahl Trumps eine hohe Aufmerksamkeit erfährt.Dass sie bei den Oscars von vielen Prominenten als Zeichen gegen die Politik Trumps eingesetzt wurden, sorgte bei der Bürgerrechtsorganisation selbst für eine Überraschung, aber auch Freude.Seit der erfolgreichen Aussetzung des Muslim Ban, dem Dekret, das Staatsangehörigen aus sieben Ländern die Einreise in die USA verbot, ist die Bürgerrechtsbewegung auch international bekannt. Sie setzt sich seit 1920 für die Meinungsfreiheit, das Recht auf Abtreibung und Homosexuelle ein. Außerdem protestiert sie gegen die Todesstrafe, die derzeit noch in 31 der insgesamt 50 Bundesstaaten erlaubt und teilweise auch angewendet wird.Die Nachfrage nach den blauen Schleifen ging schon während der Verleihung schlagartig nach oben. Über Twitter vermeldete Aclu, dass sie die Solidaritätssymbole derzeit nicht verkaufen, weckten via Twitter aber Hoffnung, dass sich das bald ändern könnte.Regisseur, Drehbuchautor und Oscar-Gewinner(links) trug die Aclu-Schleife bei seiner Dankesrede.Auf Schauspielerin("12 Years a slave", "Preacher", "Loving") rotem Kleid kam die blaue Schleife besonders gut zur Geltung. Mehrere Journalisten am roten Teppich sprachen mit der äthiopisch-irischen Schauspielerin darüber.Der Komponist und Schauspieler("In the heights") kam ebenfalls mit blauer Schleife ins Dolby Theatre.Schauspielerin("Cougar Town") solidarisierte sich ebenfalls mit Aclu.