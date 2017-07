Panorama Die Schulferien beginnen: So lief das Schuljahr ab - in Gifs

Die Schulferien beginnen: So lief das Schuljahr ab - in Gifs

Ferien! Darauf fiebern fast alle Schülerinnen und Schülerin hin. Jetzt ist es endlich soweit. Wir blicken zurück auf ein langes Schuljahr - natürlich in Gifs.

Es ist endlich soweit! Wieder ein Schuljahr geschafft – für viele Schülerinnen und Schüler heißt es heute: Hallo Sommerferien.

Manche haben ihre Schulzeit nun endgültig beendet. Auf diese warten jetzt neue Herausforderungen. Studium, Ausbildung oder vielleicht auch zuerst eine Auszeit? War ja auch eine stressige Zeit bis hierhin.

Gleichzeitig mussten manche Schüler heute nochmal zittern – schließlich gab es doch heute Zeugnisse!

Ein Moment, über den sich wohl nicht jeder freute…

Aber egal, was dort steht: Jetzt sind Ferien und die Schule ist für sechs Wochen ganz weit weg.Blicken wir zurück auf ein langes Schuljahr. Am Anfang, als man noch motiviert war…

Klar, das frühe Aufstehen war nicht für jeden etwas, aber man geht ja für sich selbst in die Schule!

Aber irgendwann, spätestens wenn man merkt, dass man jetzt wieder so lange in der Schule war wie man Ferien hatte, tröpfelte die Motivation Stück für Stück…

Auch kam man am Morgen nicht mehr so leicht aus dem Bett wie noch am Anfang – und irgendwann war einem jedes Hilfsmittel recht um wach zu bleiben.

Wäre ja eigentlich nicht so schlimm, wenn dann nicht immer wieder, völlig „unvorbereitet“ Klausuren ins Haus gestanden hätten. Vielleicht hatte es der Lehrer wirklich angekündigt, aber trotzdem ging es irgendwie an dir vorbei – und du dann so:

Natürlich gab es auch das Wochenende, aber meistens war man da doch dann auch mit Hausaufgaben und Lernen beschäftigt.

Meistens…

Aber das liegt jetzt alles hinter euch: Ihr habt Ferien!

Die Schule kann euch für jetzt egal sein. Weg mit dem Lernmaterial…

Und her mit der guten Laune!

In diesem Sinne, liebe Schüler: Genießt eure großen Ferien, ihr habt sie euch verdient!

Und natürlich, liebe Lehrer, genießt ebenfalls die sechs Wochen!

Und liebe Eltern: Es ist auch abzusehen, bis eure Kinder wieder in die Schule gehen…