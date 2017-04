Ostern Die SÜDKURIER-Ausflugs-Tipps zu Ostern

Feiertage bedeuten auch: Freizeit. Doch was anfangen mit den kostbaren freien Tagen? Rund um die Uhr nach Schokolade und bunten Ostereiern zu suchen wird auf Dauer auch langweilig. Welche Ausflugsziele sich zu Ostern lohnen, das erfahren Sie hier.

Tipps für die Ostertage Mit der Familie



Vogtsbauernhöfe Gutach:

Im Freilichtmuseum dreht sich alles rund um die Symbole und das Brauchtum zu Ostern. Es gibt ein buntes Programm mit Handwerksvorführungen und offenen Werkstätten für Familien.

Spezial: Am Ostersonntag gibt es ab 11 Uhr einen Spaziergang mit Museumsleiter Thomas Hafen und Merican Durmus, Dialogbeauftragte für interreligiöse und interkulturelle Zusammenarbeit, zum Thema Hofkreuze und Herrgottswinkel.

Am Ostermontag gibt es um 11 Uhr eine Sonderführung mit Ralf Bernd Herden. Er erzählt vom Volksglauben im Schwarzwald.

Preise: Erwachsene zahlen 9 Euro Eintritt, Kinder ab 5 Jahre dürfen für 5 Euro ins Museum. Mehr: www.vogtsbauernhof.de



Aargauer Naturmuseum:

Das Naturama hat speziell für Kinder ein eigenes Programm für die Osterzeit. Dabei dreht sich alles um Hasen, Eier und Küken

Spezial: Kinder können Küken streicheln und beobachten, wie sie aus den Eiern schlüpfen.

Preise: Für Erwachsene 11 Schweizer Franken, Kinder ab 6 Jahren zahlen 3 Schweizer Franken Eintritt. Mehr: www.naturata.ch



Abenteuerpark Immenstaad:

Ein Kletterparcour ermöglicht es den Besuchern, sich durch einen Wald und über zahlreiche Hindernisse zu hangeln. Klettern ist in verschiedenene Schwierigkeitsgraden möglich.

Spezial: Zu Karsamstag, 15. April, startet im Abenteuerpark ein Osterrätsel. Wer es löst, bekommt einen Schokohasen geschenkt.

Preise: Erwachsene zahlen 22 Euro, die Teilnahme am KidsParcour (Alter 3 bis 7 Jahre) kostet 10 Euro. Mehr: www.abenteuerpark.com



Schwarzwaldzoo Waldkirch:

Der Zoo befindet sich in Waldkirch bei Freiburg. Neben Lamas, Störchen und verschiedenen Vogelarten aus der Region gibt es dort auch Waschbären und Luchse.

Spezial: Zu Ostern ist der Zoo entsprechend geschmückt. Am Ostersonntag und -montag ist der Osterhase im Zoo unterwegs.

Preise: Erwachsene zahlen 5 Euro, für Kinder ab 4 Jahre kostet der Eintritt 3 Euro. Mehr: www.schwarzwaldzoo.de



Schwarzwaldpark Löffingen:

Bisons, Wölfe, Berberaffen: Der Löffinger Park zeigt viele verschiedene Tiere. Daneben gibt es eine Indoorspielehalle mit Trampolin und Klettergerüsten. Außerdem besitzt der Park zwei Rodelbahnen.

Spezial: Zur Fütterung können Besucher die Tierpfleger in das Gehege der Berberaffen begleiten.

Preise: Der Eintritt zu Park und Indoorhalle kostet zusammen 10 Euro. Mehr: www.schwarzwaldpark-loeffingen.de



Wilhelma Stuttgart:

Etwa 11.000 Tiere in 1200 Arten gibt es im Stuttgarter Zoo Wilhelma zu sehen.

Spezial: Wer mit Nachnamen "Oster" oder "Hase" heißt und das mit einem Ausweis belegen kann, erhält freien Einritt zum Zoo. Zu Ostern findet das Programm "Rund ums Ei" statt. Dort können Besucher erfahren, wie viel ein Straußenei wiegt oder wie ein Schlangenei aussieht.

Preise: Erwachsene zahlen 16 Euro, für Kinder ab 6 Jahren kostet der Eintritt 8 Euro. Mehr: www.wilhelma.de

Schwimmbäder



Badeparadies Schwarzwald:

Das Erlebnisschwimmbad besitzt über 20 verschiendene Rutschen, so auch die längste Vierfach-Mattenrutsche Deutschlands. Im Oasenbereich befindet sich eine Cocktailbar im Schwimmbecken.

Spezial: Osterfest unter Palmen und spezielle Aufgüsse in der Sauna.

Preise: Das Bad ist in drei Bereiche gegeliedert, die separat Eintritt kosten. Lediglich der Rutschenbereich kostet für eineinhalb Stunden 13 Euro. Für 3 Euro extra gibt es Zugang zur Palmenoase mit Cocktailbar. Mehr: www.badeparadies-schwarzwald.de.de



Badkap Albstadt:

Das Schwimmbad in Albstadt besitzt ein Wellenbad, einen großen Außenbereich, sowie verschiedene Rutschattraktionen, wie etwa einen 96 Meter langen Wildwasserfluss.

Spezial: Turborutsche mit Startplattform in neun Metern Höhe.

Preise: Zwei Stunden im Bad gibt es für Erwachsene für 8,90 Euro. Kinder ab 6 Jahren zahlen für zwei Stunden 5,90 Euro. Mehr: www.badkap.de.de



Therme Überlingen:

Die Therme besitzt Kinder-, Sport- und Thermalbecken, sowie ein Strandbad und einen Saunabereich. Beim Schwimmen bietet sich eine Aussicht auf den Bodensee.

Spezial: Zu Ostern gibt es für Kinder einen schwimmenden Hindernisparcours.

Preise: Zwei Stunden in der Therme kosten für Erwachsene 9 Euro. Kinder bis 14 Jahren zahlen für zwei Stunden 4,50 Euro. Mehr: www.bodensee-therme.de

Dornier-Museum Friedrichshafen:

Nicht nur Zeppeline fliegen in Friedrichshafen, auch die Firma Dornier hat hier einst visionäre Fluggeräte hergestellt. Einige dieser Klassiker sind im Dornier-Museum beim Friedrichshafener Flughafen zu sehen.

Spezial: Zu Ostern gibt es die Möglichkeit, im Flugsimulator einen Flug über den Bodensee zu wagen, und zwar im Original-Cockpit einer Dornier Do 27. Ein Experte gibt Tipps und unterstützt beim Flug

Preise: Erwachsene zahlen 9 Euro, für Kinder ab 6 Jahren kostet der Eintritt 4,50 Euro. Mehr: www.dorniermuseum.de



Campus Galli Meßkirch:

Der Campus Galli ist eine spannende Baustelle. Nach Original-Bauplänen aus dem Mittelalter errichten Handwerker mit mittelalterlich-zeitgenössischen Werkzeugen ein historisches Kloster neu. Das Bauvorhaben läuft seit 2013 und ist auf eine Dauer von etwa 40 Jahren angesetzt.

Spezial: Ob Schindelmacher, Färber oder Schmied: Auf dem Klostergelände kann man etlichen Handwerkern bei ihrer Arbeit über die Schultern schauen.

Preise: Erwachsene zahlen 9 Euro, für Kinder ab 6 Jahren kostet der Eintritt 6 Euro. Mehr: www.campus-galli.de



Franziskanermuseum Villingen:

Angesiedelt in einem alten Franziskanerkloster bietet das Museum einen Einblick in die Kultur der Kelten, in mittelalterliches Klosterleben, den Schwarzwald, Villinger Stadtgeschichte und die Fastnacht.

Spezial: Funde und Innenaufbau der keltischen Fürstengrabkammer am Magdalenenberg, dem größten hallstattzeitlichen Grabhügel Mitteleuropas. Per App kann ein Keltenpfad bis zum Grabhügel gewandert werden.

Preise: Der Besuch der Dauerausstellung ist frei, Zugang zu Sonderausstellungen gibt es für 5 Euro. Mehr: www.franziskanermuseum.de



