vor 16 Stunden Uli Homann und Nils Köhler Konstanz Die Region schwitzt: Heiße Tage und tropische Nächte im Südwesten

Die momentane Hitzewelle lässt die Menschen in der Region nicht kalt. Erst der Frost und nun die Hitze. Das Wetter setzt besonders den Landwirten erheblich zu. Doch nicht nur sie schwitzen: Viele in der Region haben derzeit einen besonders heißen Arbeitsplatz. Ob am Backofen oder auf glühendem Asphalt – sie sind die Helden des Sommers.