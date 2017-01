Bregenz Die Gewinner für die vier mal zwei Karten für das Musical Stomp in Bregenz stehen fest

Das furiose Rhythmusspektakel kehrt zurück in den deutschsprachigen Raum und sorgt für staunende Augen und erschöpfte Lachmuskeln. Wir haben exklusiv Karten für Stomp am 4. Februar um 16 Uhr in Bregenz verlost. Das sind die Gewinner.

4x2 Karten mit Sektempfang für das Musical Stomp in Bregenz am Samstag, 4.2., um 16 Uhr gewinnen Das von Ihnen aufgerufene Gewinnspiel ist leider schon abgelaufen!

Die Geschichte von Stomp ist voller Superlative. Während der Abschlussfeierlichkeiten der Olympischen Spiele 2012 in London etwa begeisterte Stomp 80.000 Zuschauer im Stadion, über eine Milliarde Menschen auf allen Kontinenten saßen gebannt vor den TV-Bildschirmen, als vierzig Stomp-Performer die gigantische Party einläuteten.Der weltweite Erfolg jedoch ist für Luke Cresswell und Steve McNicholas, die beiden kreativen Köpfe hinter Stomp, kein Grund, die Hände in den Schoß zu legen. Denn ihre unerreichte Klangperformance Stomp ist tief in ihrem Herzen ein höchst lebendiges Etwas, das sich beständig fortentwickelt. Sie steht niemals still und hüpft, springt, rutscht und hämmert sich im wahrsten Sinne ihren Weg nach vorn durch immer neue Klangwelten.Als offizieller Medienpartner schickt SÜDKURIER Online die Gewinner exklusiv zum Event am 4. Februar um 16 Uhr in Bregenz. Die Karten werden auf dem Postweg verschickt. Viel Spaß! (Teilnahmeschluss war am 27. Januar um 10 Uhr), 78464 Konstanz, 78073 Bad Dürrheim, 78333 Stockach, 78467 KonstanzEs gibt für die Veranstaltung noch wenige Plätze mit 20 Prozent SÜDKURIER-Rabatt. Bestellung gerne direkt unter 0800 999-1777 (50 cent pro Anruf).