Die Angst vor der großen Flut: Staudamm in Kalifornien droht zu brechen

Bewohner in Kalifornien befürchten Dammbruch. 200000 Menschen müssen Häuser verlassen

Eile ist geboten. Sie haben nur wenige Minuten. Gouverneur Jerry Brown rief den Notstand für die Bezirke Butte, Sutter und Yuba in Nordkalifornien aus. Knapp 200000 Menschen, die unterhalb des Oroville-Damms wohnen, müssen ihre Häuser räumen und sich in Sicherheit bringen. Unter ihnen ist auch der 42-jährige Javier Santiago. Er flieht mit seiner Frau, den Kindern, jeder Menge Proviant und Decken sowie einigen Nachbarn im Schlepptau. Ziel ist eine bewaldete Gegend oberhalb des größten amerikanischen Staudamms, dessen Überlaufkanal nach heftigen Regenfällen brüchig geworden ist. „Wir werden eben im Auto schlafen,“ sagt Santiago.

Doch schon nach einigen Stunden gibt das kalifornische Department für Wasser-Reserven Entwarnung: Die Situation soll sich leicht gebessert haben. Trotzdem haben die Menschen weiterhin Angst. Sie befürchten, dass sich nach einem Bersten des Kanals eine zehn Meter hohe Wasserwalze durch den „Feather River“ (Feder-Fluss) in die Ortschaften unterhalb des Damms ergießt und alles verwüstet.

Am Donnerstag hatten Techniker erstmals Risse und Lücken am Überlaufkanal des Damms entdeckt, der zwischen 1962 und 1968 gebaut wurde und mit 235 Metern Höhe den berühmten Hoover-Damm im Bundesstaat Nevada um 40 Meter überragt. Winterstürme, Schneeschmelze und heftige Regenfälle in der vergangenen Woche hatten den Stausee bis fast an sein Maximum gefüllt. Gleichzeitig trat der Fluss San Lorenzo über die Ufer. Ganze Landstriche standen unter Wasser. Bewohner mussten aus ihren Häusern gerettet werden. Ironisch daran: In den vergangenen fünf Jahren kämpfte der Bundesstaat vor allem gegen Dürre. 2014 wurde sogar ein Dürre-Notstand ausgerufen.

Doch jetzt sieht die Sachlage anders aus. Der See ist kurz vor dem Überlaufen. Zusammen mit dem bröckeligen und löchrigen Entlastungskanal bildet das schnell eine lebensbedrohliche Situation. Allein in der unter dem Wasser-Bauwerk liegenden Stadt Oroville leben mehr als 16000 Menschen. Fieberhaft suchen die Behörden nach Lösungen. Mit Hubschraubern versuchen sie große Felsbrocken in die Lücken des Überlaufkanals abzuwerfen, um die Lage zu entschärfen. Ob diese Flick-Aktionen Erfolg haben werden, bleibt abzuwarten.

Umweltschützer wiesen darauf hin, dass es bereits im Jahr 2005 massive Bedanken an der Sicherheit des Staudamms gab. Damals ging es um eine Lizenz-Erneuerung für den Betrieb des Damms. Dieser staut den Oroville-See auf und dient der Stromgewinnung. Doch damals hatten die zuständigen Stellen des Bundestaates Kalifornien sowie Behörden in Washington alle Einwürfe für übertrieben und unangemessen erklärt. Umwelt-Organisationen hatten vergeblich gefordert, den gesamten Not-Überlaufkanal mit einer Betonumfassung zu versehen. Man fürchtete, dass bei heftigem Regen das Erdreich des Kanals erodieren könnte – ein Fall, der jetzt erstmals seit 50 Jahren eingetreten ist.

Die Behörden beteuerten: Die Integrität des Staudamms selbst sei durch den jetzt angeschlagenen Kanal, der bei Regenfällen dringend zum Ablauf benötigt wird, nicht gefährdet. Der Wasserspiegel ging leicht zurück. Insgesamt habe man die Situation stabilisieren können. Die Gefahr sei aber noch nicht gebannt. Doch seit sich die Experten der Genehmigungsstellen bereits 2005 irrten, fehlt vielen Anwohnern in den bedrohten Gebieten in Kalifornien der Glaube. Sie fürchten weiter, dass es in Kürze die schlimmste Damm- und Flutkatastraphe in der US-Geschichte geben könnte und ihre Häuser und Existenzen dann einfach wegspült.

Umweltschützer Ron Stork, der damals vergeblich für eine Verstärkung des Abflusskanals kämpfte, sieht die Lage noch lange nicht als entschärft an: „Ich bete, dass nicht das gesamte Reservoir kollabiert.“ Und: „Wir sind noch nie so nah an einer Katastrophe gewesen.“ Der Gouverneur von Kalifornien ordnete Alarmbereitschaft für alle 23000 Soldaten der Nationalgarde an: Sie sollen bei einer Verschärfung der Lage erste Hilfe leisten.

Wenn Staudämme brechen

Wenn Dämme brechen, ist oft extremer Regen die Ursache. Einige Fälle: