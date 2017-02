Stuttgart Deutsche Städte und die Feinstaubbelastung 2016

Deutsche Städte kämpfen mit Feinstaub. Für die kleinen Teilchen gibt es einen Tagesgrenzwert. An diesen Orten wurde er 2016 am häufigsten überschritten.

Stuttgart, Messstation Am Neckartor: 63 Überschreitungstage

Halle (Sachsen-Anhalt), Paracelsusstraße: 26 Tage

Gelsenkirchen, Kurt-Schumacher-Straße: 26 Tage

Esslingen (Baden-Württemberg), Grabbrunnenstraße: 26 Tage

Leipzig, Lützner Straße: 21 Tage

Tübingen (Baden-Württemberg), Mühlstraße: 21 Tage

Reutlingen (Baden-Württemberg), Lederstraße Ost: 20 Tage

Stuttgart, Arnulf-Klett-Platz: 20 Tage

Markgröningen (Baden-Württemberg), Grabenstraße: 19 Tage

Berlin-Neukölln, Karl-Marx-Straße: 18 Tage

In Baden-Württemberg ebbt die Diskussion um Diesel-Fahrverbote nicht ab. Umweltschützer fordern jetzt noch drastischere Schritte für Stuttgart. Die Deutsche Umwelthilfe will ab 2018 fast allen Dieselfahrzeugen das Befahren der Innenstadt verbieten - und das nicht nur an Tagen mit hoher Schadstoffbelastung. Nur so ließen sich die EU-Grenzwerte für Stickstoffoxid und Feinstaub einhalten.Dieselruß, Reifenabrieb oder Abgase von Industrie-, Kraftwerks- oder Heizungsanlagen können den schädlichen Feinstaub verursachen. Für Teilchen mit einem maximalen Durchmesser von 10 Mikrometer (PM10) liegt der Tagesgrenzwert bei 50 Mikrogramm pro Kubikmeter, er darf nicht öfter als 35 Mal im Jahr übertreten werden. Hier gab es laut Umweltbundesamt 2016 die häufigsten Überschreitungen in Deutschland: