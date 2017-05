vor 4 Stunden dpa Kabul Deutsche Botschaft bei schwerem Anschlag in Kabul massiv beschädigt

Das Diplomatenviertel der afghanischen Hauptstadt Kabul ist am Mittwochmorgen von einer schweren Explosion erschüttert worden.

Bei einem der schwersten Anschläge in der afghanischen Hauptstadt Kabul seit Jahren ist die deutsche Botschaft massiv beschädigt worden. An der Frontseite wurden unter anderem Dutzende Fenster eingedrückt, wie Fotos vom Tatort zeigen. In dem Gebäude haben auch der Botschafter und sein Stellvertreter ihre Büros. Nach dem Anschlag ist die Zahl der Toten zudem auf mindestens 64 gestiegen. Zudem seien mindestens 319 Menschen als verletzt gemeldet worden, sagte Regierungssprecher Sedik Seddiki am Mittwoch der Deutschen Presse-Agentur. Zuvor war die Rede von 20 Toten gewesen.



Die Autobombe, die vermutlich in einem Wassertankwagen versteckt war, war am Morgen gegen 8.30 Uhr (Ortszeit) etwa 300 Meter von der deutschen Botschaft entfernt explodiert. Das Ziel des Anschlags war zunächst unklar. In der Nähe liegen jedoch mehrere ausländische Botschaften. Nach Angaben der französischen Regierung wurden die deutsche und die französische Botschafter beschädigt. An beiden Botschaftsgebäuden habe es "Sachschäden" gegeben, sagte Europaministerin Marielle de Sarnez im Radiosender Europe 1. Über mögliche Opfer habe sie bislang keine Informationen.



Deutsche Soldaten seien von dem Anschlag in Kabul "nach jetzigem Stand nicht betroffen", sagte ein Sprecher des Einsatzführungskommandos in Potsdam.



Die Explosion hatte das Diplomatenviertel der afghanischen Hauptstadt im morgendlichen Stoßverkehr erschüttert. Nach Angaben des Innenministeriums explodierte eine riesige Autobombe in einem Lastwagen.



Eine riesige Rauchwolke stand über der Gegend, wie Reporter der Nachrichtenagentur AFP berichteten. Leichen lagen auf der Straße, blutende Überlebende versuchten sich in Sicherheit zu bringen. Noch hunderte Meter vom Anschlagsort entfernt gingen Fensterscheiben zu Bruch. Die Feuerwehr versuchte, Brände in mehreren Gebäuden zu löschen.



Die Opferzahl könnte nach Angaben des Gesundheitsministerums weiter steigen. Die Rettungskräfte seien noch damit beschäftigt, Tote und Verletzte in die Krankenhäuser zu bringen, sagte der Sprecher.



Wie der indische Botschafter Manpreet Vohra dem Fernsehsender Times Now sagte, explodierte die Bombe nur hundert Meter von der indischen Botschaft entfernt. Es sei aber kein Botschaftsmitarbeiter verletzt worden. Auch an der japanischen Botschaft gingen Scheiben zu Bruch. Zwei japanische Botschaftsmitarbeiter wurden leicht verletzt, wie das Außenministerium in Tokio mitteilte.



Zu der Attacke bekannte sich zunächst niemand. Ende April hatten die radikalislamischen Taliban ihre jährliche "Frühjahrsoffensive" gestartet und ihre Angriffe verschärft.



Kabul wird immer wieder Ziel von Anschlägen von Islamisten. Anfang Mai waren bei einem Sprengstoffanschlag auf ausländische Soldaten mindestens acht Menschen getötet worden. Die Dschihadistenmiliz Islamischer Staat (IS) reklamierte die Tat für sich. Im März hatten Angreifer ein Militärkrankenhaus in Kabul gestürmt und mindestens 50 Menschen getötet. Dutzende weitere Patienten, Ärzte und Pfleger wurden bei dem Angriff auf Afghanistans größtes Militärhospital verletzt.