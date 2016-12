vor 2 Stunden dpa Stuttgart/München Deutsche Autobahnen: Auf diesen Strecken drohen zum Jahreswechsel Staus

Mit viel Geduld ins neue Jahr: Zum Jahreswechsel sollten sich Autofahrer auf einige Staus einstellen. Besonders am Samstagvormittag und am Neujahrstag ist auf Deutschlands Autobahnen mit starkem Verkehr zu rechnen, teilen der Auto Club Europa (ACE) und der ADAC mit. Auch am Freitag müssen Autofahrer mit starkem Reiseverkehr und hoher Verkehrsdichte in den Innenstädten rechnen, ergänzt der ACE.

