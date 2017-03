Internet #DerWahreOsterhase: Niedlicher Netto-Werbespot wird zum Viral-Hit

"Woher kommt eigentlich der Osterhase?" Diese Frage haben sich schon Millionen Kinder gestellt. In einem Werbespot wird sie nun endlich beantwortet – und die Geschichte könnte kaum niedlicher sein.

Netto und Jung von Matt erklären, woher die Ostereier kommen

"Wohl das Beste, was Netto je produziert hat": Twitter-Nutzer feiern den Osterspot

Die Hamburger Werbeagentur Jung von Matt ist ein Garant für Clips, die das Netz im Sturm erobern. Für den Lebensmittelriesen Edeka landeten die Werbeprofis bereits virale Hits mit Kampagnen wie "Supergeil" und " #heimkommen ", die Tausende Menschen deutschlandweit begeisterten.Auch für die Edeka-Tochter Netto wurden die Hamburger schon einmal kreativ – vor rund zehn Monaten verhalfen sie der Supermarktkette zu einem Youtube-Hit, der bis heute über 12 Millionen Klicks sammelte: In dem kurzen Spot schlenderten die süßen "Netto-Katzen" durch den Supermarkt.Auch im neuesten Werbe-Coup von Jung von Matt sind Tiere die Hauptdarsteller. Der Netto-Spot mit dem Titel "Die Oster-Überraschung – #DerWahreOsterhase" erzählt die rührende Geschichte einer Henne und eines Hasen, die sich verlieben und Nachwuchs bekommen. Der Zuschauer begleitet das kleine Fellknäuel mit den riesigen Kulleraugen durch seine Kindheit und erfährt schließlich, wie es als Osterhase für Schlagzeilen sorgt:Die Geschichte des kleinen Hasen, der bunte Eier legt, wenn er sich erschreckt, wurde auf Youtube in nur drei Tagen bereits fast 3,5 Millionen Mal angeklickt und fleißig kommentiert. "Respekt, für eine TV-Werbung ist die Story so niedlich, und die Qualität wirklich hochwertig", schreibt eine Nutzerin. Ein anderer Zuschauer merkt an: "Wenn man freiwillig eine 1:51 Minuten lange Werbung guckt und nicht zum Video skipt, dann wurde etwas richtig gemacht!"Auch beim Kurznachrichtendienst Twitter wird der Spot unter dem Hashtag #DerWahreOsterhase verbreitet und gefeiert:Mit #DerWahreOsterhase haben die Werbe-Profis von Jung von Matt offenbar einen erneuten Volltreffer gelandet!