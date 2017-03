Bernau im Schwarzwald Der neue Tatort im Schwarzwald: Die Region übernimmt eine Hauptrolle

Die Dreharbeiten für neuen Tatort im Schwarzwald haben begonnen. Der Nachfolger der Bodensee-Reihe soll viel Natur und Region zeigen. Für die Darsteller und den Regisseur soll die Arbeit am Fall statt skurrile Charaktere im Fokus stehen.

"Ein Schmidt ist uns ja abhandengekommen, wie schön, dass ein anderer Schmidt da ist." Hans-Jochen Wagner (48) ist clever. Bevor auch nur einer der anwesenden Journalisten zum Drehstart des neuen Tatorts im Schwarzwald die Frage alle Fragen stellen kann – was war denn jetzt mit Schmidt –, bringt der Hauptdarsteller jenen "anderen Schmidt" ins Gespräch. Der heißt nicht Harald sondern Rolf und ist Bürgermeister der Gemeinde Bernau (Kreis Waldshut), dem ersten von mehreren Drehorten im Schwarzwald. Bis April wird gedreht, ins Fernsehen kommen soll der Film voraussichtlich im Herbst diesen Jahres.

Ganz ohne die Causa Schmidt geht es dennoch nicht. SWR-Redakteurin Katharina Dufner verhehlt nicht, "dass so eine kurzfristige Änderung natürlich nicht schön ist". Statt dem TV-Entertainer spielt jetzt Steffi Kühnert die Kripochefin der beiden Kommissare Friedemann Berg (Wagner) und Franziska Tobler (Eva Löbau, 44). "Mit einer weiblichen Chefin sind wir umso mehr am Puls der Zeit", sagt die Redakteurin. Dass durch Schmidts kurzfristigen Abgang auch die Gefahr eines skurrilen Tatorts im Münsteraner Stil in weite Ferne rückt, kommt der Idee von Autor Bernd Lange und Regisseur Robert Thalheim gelegen.

Für den 42-jährigen Berliner ist es der erste Tatort-Dreh seiner Karriere, dasselbe gilt – zumindest als Hauptdarsteller – auch für Löbau und Wagner. Ernst soll er werden, der Tatort aus dem Schwarzwald, das betonen alle Beteiligten. "Die Arbeit der Polizisten soll gewürdigt werden", sagt Thalheim. Hans-Jochen Wagner skizziert die Rollen: "Es geht nicht um persönliche Probleme und skurrile Eigenheiten der Kommissare sondern in erster Linie um den Fall." Regisseur Thalheim hat es als Großstadtmensch außerdem die "mystische Anziehungskraft dieser spannenden Gegend" angetan. Die wird sich auch im Plot des Nachfolgers des Bodensee-Tatorts wiederfinden.

Fokus auf Region statt einzelne Stadt

Der beginnt mit einem Mord an einem elfjährigen Mädchen, einem verschwundenen Nachbarsjungen und einem geheimnisvollen Waffendepot. Die heile Welt der jungen, gut situierten Familien in einer kleinen Schwarzwaldgemeinde weicht Trauer, Sorge und Misstrauen. Die Zuschauer können darauf einstellen: Der Tatort-Schwarzwald wird ein düsterer sein.

Was ihn von bisherigen unterscheidet? Anders als sonst steht nicht eine einzelne Stadt im Fokus – auch wenn das Polizeipräsidium in Freiburg angesiedelt ist – sondern eine gesamte Region. Und viel freie Natur: Matsch und Mist statt Großstadtlärm und stickiger Straßen, Schluchten und Wälder statt Betonschluchten. "Das Gelände und die Architektur der Region werden eine Hauptrolle spielen", verspricht der Regisseur. Viel freie Natur bedeutet aber eben auch: sehr viel Wetter. Und das hat in der ersten Dreh-Woche schon gewaltige Kapriolen geschlagen. "Am ersten Tag sind wir mit dicken Schneeflocken empfangen worden, tags darauf hat es stundenlang wie aus Eimern geschüttet und heute strahlt die Sonne", berichten die Schauspieler.

Bernaus Bürgermeister Ernst Schmidt kann da nur lächeln: Alles ganz normal im Schwarzwald. Für das Dreh-Team ist es allerdings eine Herausforderung. Nicht nur, weil laut Robert Thalheim "am zweiten Tag alle bis auf die Unterhose durchnässt waren". Sondern auch, weil der richtigen Anschluss der Szenen gefunden werden muss.

Dialekt spielt nur eine Nebenrolle

Eine Herausforderung war für Löbau und Wagner auch das Einlassen auf die Rolle als TV-Kommissare. Beide wissen: In den Tatort werden Erwartungen gesetzt. "Jeder hat irgendwie eine Meinung dazu", sagt Eva Löbau. Als sie die Rolle angeboten bekam, dachte sie zuerst an einen Scherz. "Ich bin mit meinem beruflichen Lebenslauf ganz zufrieden. In Fachkreisen anerkannt zu sein und trotzdem in Ruhe S-Bahn fahren zu können, das hat schon etwas", ergänzt sie. Ihr Kollege Wagner nimmt der Tatort-Hauptrolle außerdem den Status als "Krönung der Schöpfung für einen Schauspieler". Druck verspüre er nur, "weil ich einen guten Film machen möchte".

Dazu gehörte auch der Austausch mit echten Ermittlern bei der Freiburger Polizei inklusive Schießtraining an der scharfen Waffe (Wagner: "Es ist schon etwas anderes, als mit den Spielzeugpistolen am Set."). Freiburger Polizei? Die hatte zuletzt andere Sorgen mit gleich mehreren Tötungsfällen binnen kurzer Zeit. Die werden im Schwarzwald-Tatort keine Rolle spielen, auch weil aktuelle Bezüge bei der etwa einjährigen Arbeit an einem Drehbuch laut SWR-Redakteurin Katharina Dufner kaum widerzuspiegeln seien. "Allerdings nehmen wir natürlich Themen auf, die die Gesellschaft und auch den aktuellen Stand der Ermittlungsarbeit beeinflussen", sagt Dufner und nennt als Beispiel die Bedeutung von DNA-Analysen.

Nicht beeinflussen wird den Tatort Schwarzwald dagegen das Thema Dialekt, das beim Freiburger Intermezzo von Heike Makatsch noch als albern kritisiert wurde. "Nicht höher dosiert, als ich es im eigentlichen Leben auch mache", sagt der gebürtige Tübinger Hans-Jochen Wagner über den Einsatz von Mundart. "Aber mit schwäbisch wäre ich da ja auch fehlbesetzt." Der neue Tatort aus dem Schwarzwald: Sprache spielt eine Nebenrolle, Harald Schmidt spielt gar keine Rolle, die Region spielt eine große Rolle.

