Der Sprache kommt in dem Satire-Video ein besonderer Stellenwert zu. In schwäbischem Denglisch erörtert eine der von Trump ähnelnde Stimme die Vorzüge Baden-Württembergs. Auch die eingeblendeten Untertitel sind mit Fehlern gespickt. Dass die Jungs damit auf einen Internettrend aufspringen, scheint ihnen durchaus bewusst: "Dieses Video wird oft geschaut werden" heißt es schon in den ersten Sekunden des Clips. Die Aufrufe geben ihnen recht. Drei Tage nach der Veröffentlichung wurde die Parodie bereits mehr als 100.000 Mal geklickt.

Übrigens: Auch die Bayern haben sich schon beim amerikanischen Präsidenten beworben: