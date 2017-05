Unterhaltung Der Super Bowl bei YouTube - Die witzigsten Werbespots der letzten zehn Jahre

Viele Fans schauen den Super Bowl nicht nur wegen des sportlichen Höhepunkts der NFL-Saison. Die Werbespots während der vielen Pausen sorgen nicht mehr nur bei US-Amerikanern für Begeisterung. Wir haben die zehn lustigsten Spots seit 2008 zusammgengefasst.





In der Nacht von Sonntag auf Montag, 5. auf 6. Februar, findet der 51. Super Bowl in Houston (Texas) statt. Im Finale der NFL-Saison stehen sich die New England Patriots und die Atlanta Falcons gegenüber. Etwa 115 Millionen werden weltweit zuschauen (in Deutschland übertragen die Sender Sat.1 und Pro Sieben Maxx ab 23.15, der Anstoß wird um 0.30 Uhr deutscher Zeit sein.Mit Spannung erwartet wird auch der Auftritt der Pop-Diva Lady Gaga während der Halbzeit-Show. Viele erwarten eine Provokation der exzentrischen Künstlerin, möglicherweise auch eine politische Botschaft in Richtung Donald Trump. Mit nicht weniger Spannung werden auch die diesjährigen Werbespots für die TV-Zuschauer erwartet. Sie gelten unter Fans wie Werbe-Firmen als Höhepunkt ihrer Schaffenskraft. Wir haben zehn der beliebtesten Spots von 2008 bis 2016 zusammengefasst. Übrigens: Gemessen an den Abrufen bei YouTube liegt Deutschland bei den Zuschauern auf dem fünften Rang, die Spots sind also auch bei uns schon sehr beliebt.