Panorama Der Sommer kommt auf Hochtouren: Tipps zum Schutz vor Sonnenstich und Hitzekollaps

Der Sommer kommt auf Hochtouren: Tipps zum Schutz vor Sonnenstich und Hitzekollaps

Der Sommer in Deutschland kommt auf Hochtouren. Vor allem Älteren, Kindern und Menschen etwa mit Herz-Kreislauf-Erkrankungen machen die hohen Temperaturen zu schaffen. Einige Fakten und Tipps.