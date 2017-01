vor 1 Stunde Kino Das sind die nominierten für den Oscar in der Kategorie "Bester Film" - mit Trailern

Die Oscar-Trophäen werden am 26. Februar in Hollywood vergeben. Wir stellen die nominierten Werke in der Kategorie "Bester Film" vor.

Arrival







Fences







Hacksaw Ridge







Hidden Figures







Hell or High Water







La La Land







Lion







Manchester by the Sea







Moonlight