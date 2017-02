Darmstadt "Das ist der Superpreis": Der neue Esa-Astronaut Matthias Maurer freut sich aufs All

Der 46-jährige Astronaut Matthias Maurer aus dem Saarland ist das neue Mitglied im Team der Europäischen Weltraumorganisation (Esa). Im Interview spricht er über einen Erwachsenentraum und seine Erwartungen vor der neuen Aufgabe.

Herr Maurer, bei der letzten Bewerbungsrunde der Esa 2008 kamen sie unter die besten zehn Bewerber, wurden aber nicht ausgewählt. Haben Sie damit überhaupt noch gerechnet?

Die Esa hatte damals nur eine begrenzte Anzahl von Raumflügen. Deswegen konnte sie auch nur sechs Astronauten einstellen. Von diesem Moment an war mir klar, dass es mit dem Traum, Astronaut zu werden, entweder gar nicht mehr klappt oder dass er zumindest weit nach hinten verschoben wird. Zum Glück kam der damalige Esa-Generaldirektor Jean-Jacques Dordain auf mich zu und sagte: Bei der Esa kann man auch mitarbeiten, ohne Astronaut zu sein. Er war ja selbst ein ausgewählter Astronautenkandidat, der nie geflogen ist. Ich bin seinem Rat gefolgt. Aber mir war auch klar: Ich bin kein Astronaut. Ich hatte etwas gewonnen – aber nicht den Superpreis. Der kommt jetzt.

Wann wussten Sie, dass es doch noch klappen könnte?

2014 zeichnete sich ab, dass die ISS (Internationale Raumstation) von 2020 auf 2024 verlängert wird. Da war klar: Es gibt neue Flüge, die Amerikaner bauen neue Raketen mit vier statt drei Plätzen und die ISS-Besatzung wird erweitert von aktuell sechs auf sieben in der Zukunft. Die Gespräche mit China begannen. Esa-Generaldirektor Jean-Jacques Dordain erkannte, dass es nun eine Option gibt und kam direkt auf mich zu. Er musste mich nicht zweimal fragen.

War es ein Kindheitstraum, der damit in Erfüllung ging?

Es war ein Erwachsenentraum. Als Kind habe ich natürlich begeistert mitverfolgt, wie Ulf Merbold in den Weltraum geflogen ist. Im Studium habe ich auch mal nachgeschaut, was man braucht, um Astronaut zu werden, aber die Esa suchte damals keine Astronauten. Richtig entfacht wurde der Wunsch erst, als ich in den Fernsehnachrichten sah, dass die Esa ein neues Auswahlverfahren startet. Ich wusste sofort: Das ist genau mein Ding. Es verbindet Wissenschaft, Technik, Arbeit in einem internationalen Team und natürlich eine Prise Abenteuer.

Was würden Sie als Erstes im Weltall machen?

Ich würde mir als Erstes einfach nur die Erde anschauen. Einfach nur schauen. Und danach sicherlich den Blick ins Universum schweifen lassen. In den dunklen Hintergrund.

Ihr Kollege Alexander Gerst hat viele Menschen über die sozialen Netzwerke an diesen Eindrücken teilhaben lassen.

Sie können von mir genau das Gleiche erwarten wie von Alex. Er hat diese Rolle super eingenommen, ebenso wie meine anderen europäischen Esa-Astronautenkollegen. Ich schaue zu, wie sie es machen. Das ist eine Lernphase. Aber natürlich: Die Nutzung der sozialen Netzwerke ist der richtige Weg.

Zur Person

Matthias Maurer wurde 1970 in St. Wendel im Saarland geboren. Er kann auch noch auf einem Schwenkgrill grillen, sagt er – so macht man das im Saarland. Das Studium führte ihn nach Großbritannien, Frankreich und Spanien. 2008 bewarb er sich beim Esa-Astronautenprogramm – mit etwas Verzögerung wird er nun aufgenommen. Neben Alexander Gerst ist er der zweite Deutsche im aktiven Astronauten-Korps und könnte eines Tages der zwölfte Deutsche im All werden. (dpa)