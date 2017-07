Er gilt als großer Stechmückenexperte: Der Biologe Norbert Becker sorgt am Oberrhein seit Jahrzehnten dafür, dass die Menschen nicht zu sehr unter den Insekten leiden. Aber er hat auch Kritiker.

Norbert Becker kennt seine Gegner gut, deshalb unterschätzt er sie nicht. „Mücken sind die gefährlichsten Tiere“, sagt der Biologe – und verweist auf Malaria, Zika und andere Krankheiten, die manche von ihnen übertragen können. „Deswegen ist es auch so interessant, mit ihnen zu arbeiten.“ Das tut der 68-Jährige schon lange. Er ist wissenschaftlicher Direktor der kommunalen Aktionsgemeinschaft zur Bekämpfung der Schnakenplage (Kabs). Der Verein wacht am Oberrhein in drei Bundesländern darüber, dass die Stechmücken oder „Schnaken“ nicht wieder zur Qual werden.

Mit vielen Anekdoten kann der Wissenschaftler belegen, dass die Tiere den Menschen am Fluss früher schwer zugesetzt haben. Er selbst habe sie als Junge „als verheerende Plage“ wahrgenommen, sagt er. „Da konnte man in den Sommerferien abends nicht schwimmen gehen.“ Manche Feste seien abgesagt worden, und Hotels hätten mitunter leergestanden. Auch das habe seine Berufswahl beeinflusst. Die Studie eines Doktoranden ergab später, dass wegen der Mücken pro Jahr ein Verlust von zwölf Millionen Euro anfiel. Und sie übertrugen Malaria. 1956 starb deshalb am Oberrhein letztmals ein Mensch.

1976 wurde auf Initiative des damaligen Ludwigshafener Landrates Paul Schädler (CDU) die Kabs gegründet. Sie kooperierte mit einem Team des Zoologischen Instituts der Uni Heidelberg, um nach einer umweltverträglichen Form der Bekämpfung zu suchen. Mit dabei: Becker, der in Heidelberg Biologie, Chemie und Physik studierte. Er hatte damit sein berufliches Thema gefunden. „Es war gut, dass es so gekommen ist“, sagt der verheiratete Vater von vier Kindern rückblickend. Seit 1981 ist er wissenschaftlicher Chef der Kabs, wo auch geforscht wird. Becker selbst kümmert sich inzwischen auch um die Asiatische Tigermücke, einen potenziell gefährlichen Einwanderer.

„Das Erste, was ein Mückenbekämpfer morgens macht, ist: nach dem Wasserstand gucken“, sagt er. Denn die Rheinmücken legen ihre Eier in Überschwemmungsgebieten ab, zum Beispiel in Auenwäldern. Wenn der Flusspegel nach Regen und Schneeschmelze steigt und es Hochwasser gibt, werden die Eier überspült, und die Larven schlüpfen. Dann sind die Kabs-Mitarbeiter besonders gefordert. Zwischen dem Kaiserstuhl und Bingen erfassen sie auf 320 Kilometern mit Minicomputern, wie hoch das Larvenaufkommen ist und wo bekämpft werden muss. Becker berechnet, wie viel von dem Bekämpfungsmittel abgeworfen werden muss.

Ein Hubschrauber wird beladen, und los geht es. Es bleibt nur wenig Zeit, bis aus Larven Mücken werden. „Das ist Stress pur“, sagt Becker. Ab der Hochwasserspitze dauert der GPS-gesteuerte Kampf etwa acht bis zehn Tage. Laut Kabs werden im Schnitt 95 Prozent der Tiere abgetötet.

Die Kabs setzt dabei auf den Wirkstoff Bti, den ein israelischer Forscher in einem Bodenbakterium entdeckte. Es zerstört den Darm der Larven. Becker hat mit einem Piloten ein Verfahren entwickelt, wie sich eine Lösung aus Wasser und Bti-Pulver in Eisgranulat verwandeln lässt. Es kann besser abgeworfen werden. Kabs-Mitarbeiter verteilen Bti auch mit einer Spritze am Boden. „Es werden keine anderen Organismen getroffen, nur Mücken“, sagt Becker.

Er hat auch ein Patent für Bti-Tabletten angemeldet – für die Bekämpfung in der heimischen Regentonne. Die Kabs gibt in ihrem Gebiet über die Rathäuser etwa eine Million Tabletten kostenlos ab. Außerhalb des Gebiets darf Becker sie über das Internet vertreiben, wofür seine Frau zuständig ist. Zehn Tabletten kosten 4,50 Euro. „Wenn das 10 000 Blister sind, also100 000 Tabletten, ist das viel“, sagt er. Es sei kein Riesengeschäft, aber eine Serviceleistung.

Von der Bevölkerung kommt Lob für die Arbeit. Die Kabs steigere nachhaltig die Lebensqualität der Menschen in der Oberrheinebene, teilt der Bürgermeister der nordbadischen Rheinanliegergemeinde Ketsch, Jürgen Kappenstein (parteilos), mit.

Aber es gibt auch Kritiker. Ziemlich getroffen hat Becker nach eigenen Angaben der Vorwurf von Landauer Wissenschaftlern, die Kabs töte mit Bti auch harmlose Zuckmücken und nehme Vögeln und Fledermäusen damit die Nahrung. Er bestreitet das und verweist auf eine neue Studie, die das belege. Mit GPS-Hilfe peile man genau die Brutstätten der Stechmücken an, die Zuckmücken blieben verschont. In Landau bleibt man trotzdem skeptisch. „Wo sich Stechmücken entwickeln, entwickeln sich immer auch Zuckmücken“, sagt Professor Martin Entling vom Institut für Umweltwissenschaften. Die Untersuchungen der Kabs zu dem Thema reichten nicht aus, um seine Bedenken auszuräumen.

Becker mache als einziger Stechmückenbekämpfung in Deutschland und habe hierzulande am meisten Erfahrung damit, sagt Privatdozent Helge Kampen vom Friedrich-Loeffler-Institut, dem Bundesforschungsinstitut für Tiergesundheit. „Das ist ein Thema, das immer wichtiger wird.“ Aber er sehe Bti „nicht so ganz unkritisch“. Zwar könne er verstehen, dass die Bevölkerung in bestimmten Situationen Bekämpfung verlange, aber die Frage sei, ob man immer bekämpfen müsse.

Die jahrzehntelange Beschäftigung mit Mücken hat Becker Respekt gelehrt. „Ich bewundere die Schnaken“, sagt er. Die Stechmücke habe es geschafft, sich überall einzunisten und besitze eine „evolutive Intelligenz“, alles zu überleben, was der Mensch ihr entgegenwerfe. „Das ist Evolution im wahrsten Sinne des Wortes.“ Ihr stehe die cerebrale Intelligenz des Menschen gegenüber. „Für mich ist die Frage, wer eigentlich gewinnt am Ende“, sagt Becker. „Und ich vermute, die evolutive Intelligenz wird gewinnen.“