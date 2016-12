Jahresrückblick Das hat Deutschland und die Welt im Jahr 2016 bewegt

Die Welt schaute auf Köln nach der Silvesternacht - doch nicht nur dieses Ereignis sorgte für Schlagzeilen. Terroranschläge, Trauer um Musikgrößen und ein neuer US-Präsident: Das waren die wichtigsten Momente des Jahres 2016.

Weitere Informationen Jahresrückblick: Das bewegte die Region im Jahr 2016

Die 366 Tage des Jahres 2016 brachten einige Schlagzeilen mit sich: Ob der Handgranatenwurf in Villingen-Schwenningen, der vor unserer Haustüre geschah und über den bundesweit berichtet wurde, die Landtagswahlen in Baden-Württemberg, Terror in Nizza und Berlin oder der Putschversuch in der Türkei.Auch Sportereignissen haben uns gefesselt, etwa die Europameisterschaft und Olympia in Rio de Janeiro. Das waren die wichtigsten Ereignisse des Jahres 2016: