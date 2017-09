vor 41 Minuten dpa Berlin „Das Schlimme ist die Ohnmacht“ - Die Deutschen und die Terrorangst

Das ungute Gefühl auf Festivals, in Bus und Bahn, in Menschenmengen: Der Terror hat Europa in den vergangenen Jahren erreicht. Das nagt am Sicherheitsgefühl, wie eine Umfrage zeigt. Aber es gibt Strategien, um damit umzugehen.