Ostern Das SÜDKURIER-Osterquiz oder warum ein Hase die Eier bringt.

Was passiert mit den Schokohasen nach Ostern? Was für eine Bedeutung hat der Hase beim Fest? Warum spielen Eier zu Ostern solch eine große Rolle: Viele Fragen - und Antworten - gibt es beim SÜDKURIER-Osterquiz.

Jedes Jahr feiern die Christen ihr Osterfest. Auch wenn nicht alle dann auch in die Kirche gehen, um den Feiertag zu zelebrieren: Einen Schokohasen gibt es sicher dennoch.Das Fest ist uns bekannt, wir wissen, dass an Ostern die Blumen wieder blühen, überall bunte Eier als Dekoration aufgehängt werden und der Osterhase am Ostersonntag Leckereien bringt. Aber warum eigentlich? Warum Eier, und warum werden die von einem Hasen gebracht? Scheint ja auf den ersten Blick nicht unbedingt sinnvoll zu erscheinen. Hasen legen bekanntlich keine Eier.Diesen und weiteren Fragen könnt ihr euch in unserem Osterquiz stellen. Dort gibt es dazu auch jeweils eine Antwort.