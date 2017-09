Konstanz Das Ende eines holprigen Sommers

Heute beginnt der meteorologische Herbst. Beim Rückblick auf den Sommer bleiben extreme Unwetter und heftige Stürme in Erinnerung, doch dazwischen gab es auch immer wieder heiße Tage. Der September startet wechselhaft und mit kühleren Temperaturen.

Im meteorologischen Sinne beginnt am heutigen Freitag der Herbst. Der Sommer liegt hinter uns und die Bilanz ist in diesem Jahr für Deutschland sehr geteilt, blickt man auf die Auswertung des Deutschen Wetterdienstes (DWD). Während es im Süden eher heiß war, herrschten im Norden eher durchschnittliche Temperaturen – fasst der DWD den Sommer zusammen.

Der Südwesten erlebte bundesweit den zweitwärmsten Sommer. Im Juni, Juli und August war es im Schnitt 18,6 Grad warm – im Vorjahr waren es noch 16,2 Grad. Geschlagen wurde der Wert mit 18,8 Grad nur von Berlin. Mit 710 Sonnenstunden zählt Baden-Württemberg nach Bayern die meisten Sonnenstunden. Der Freistaat hat gerade einmal zehn Stunden mehr.

Doch gehörte die Jahreszeit auch zu den regenreicheren Sommern. Viele Gewitter und schwere Unwetter sorgten an vielen Orten für Überschwemmungen und entwurzelte Bäume. Auch beim Blick in die Region prägten den Sommer extreme Wetterverhältnisse. Die Niederschlagsmenge betrug in Baden-Württemberg im Schnitt beinahe 330 Liter pro Quadratmeter, 2016 waren es 292 Liter pro Quadratmeter. Am 8. Juli fielen bei Gewittern in Friedrichshafen-Unterraderach 123,4 Liter pro Quadratmeter. An diesem Wochenende fuhr die Feuerwehr Friedrichshafen mit über 150 Kräften 345 Einsätze. In vielen Häusern stand das Wasser bis ins Erdgeschoss. Stadtbrandmeister Louis Laurösch sprach von einem größeren Einsatz als beim Orkan Lothar im Jahr 1999.

Besonders schlimme Folgen hatte ein starkes Unwetter am 2. August in Rickenbach im Südschwarzwald, bei dem ein Jugendlicher von einem Baum erschlagen wurde. Bei einem Sommerzeltlager des DLRG Herrenberg stürzte durch den Sturm ein Baum auf ein Zelt und traf einen 15-jährigen Jungen. Er konnte nur noch tot geborgen werden.

Gleich viermal wurde in diesem Sommer die Gemeinde Bodman-Ludwigshafen am westlichen Bodensee von starken Regenfällen überflutet. In der ersten Julihälfte sorgten starke Unwetter im Ortsteil Ludwigshafen für Überschwemmungen und Schlammlawinen, die sich durch die Straßen schoben. Mehrmals drang nicht nur Wasser, sondern auch Schlamm in Wohnungen ein. Viele Einwohner musste öfters ihre Wohnungen ausräumen. Bürgermeister Andreas Weckbach sprach von einem Hochwasser, das es so nur alle 80 Jahre in dem Ort gibt. Auch Konstanz traf am 8. Juli ein starkes Unwetter mit Hagel und schweren Regenfällen. Die Aufzugsschächte des Klinikums waren voll mit Wasser gelaufen und mussten komplett stillgelegt werden. Viele Bäume im Stadtgebiet wurden entwurzelt. In Überlingen musste am 21. Juli das Promenadenfest abgebrochen werden, da der aufziehende Sturm heftiger als gedacht war.

Am Herbstanfang bleibt es kühl

Für die erste Septemberwoche hat sich – pünktlich zum meteorologischen Herbstbeginn – wechselhaftes und kühleres Wetter angekündigt. Doch wie wird das Wetter im Herbst insgesamt? „Auf einen durchwachsenen Sommer folgt nicht unbedingt ein durchwachsener Herbst“, sagt Meteorologe Stefan Zender vom Wetterdienst Wetterkontor. Der Verlauf des Sommers sage wenig darüber aus, wie es im Herbst weitergehe. Beispielsweise folgte auf den eher kühlen und niederschlagsreichen Sommer von 2011 ein warmer und sonniger Herbst. In den letzten Jahren waren die Temperaturen im Herbst, im Vergleich zum langjährigen Mittel von 1981 bis 2010, immer ein bisschen höher. Eine Prognose für diesen Herbst erlaube dies allerdings nicht, so der Meteorologe.

13 Mal in die Luft

Bei Hagelwetter wird seit 2009 in den Kreisen Schwarzwald-Baar und Tuttlingen Silberiodid in die Wolken versprüht. Dieses soll die Hagelkörner kleiner und weicher machen und so Hagelschäden vermeiden. Auch in diesem Jahr hatte die Hagelabwehr Südwest einige Flüge zu absolvieren.