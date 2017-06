Kabul Comedy-Duo aus Afghanistan: Sie sorgen für Lacher inmitten von Tragödien

Die afghanische Comedy-Sendung "Schabak-e-Chanda" führt Politiker und Warlords vor, ungefährlich für die Komiker ist das nicht.

Warlords fürchten sie genauso wie korrupte Polizisten und scheinheilige Politiker: die beliebte Comedy-Show im afghanischen Fernsehen. Schabak-e-Chanda – „Netzwerk des Lachens“ – heißt die Sendung, die Zuschauer zum Schmunzeln und die Parodierten auf die Palme bringt.

An Stoff für die Show des Senders Tolo Television herrscht kein Mangel. Vor Kurzem ging es um einen Minister, der dafür bekannt ist, in Besprechungen wegzudösen. „Herr Minister, wann soll ich Sie wecken, damit Sie das Land verteidigen können?“, sang ein Kabarettist begleitet von einem kaputten Harmonium. „Sie haben geschlafen, als Selbstmordattentäter uns angriffen.“ Eine andere Episode verspottete einen Polizisten, der wegen Kindesmissbrauchs entlassen worden war.

„Wir zeigen die Lebenswirklichkeit in Afghanistan mit den Mitteln der Comedy“, sagt Rafi Tabee, der 27 Jahre alte Produzent der Sendung. „In einem Land voller Tragödien bringen wir die Menschen zum Lachen.“ Von Folge zu Folge scheinen die Macher mutiger zu werden: In einem Sketch wird ein berüchtigter ehemaliger Kriegsherr vorgeführt – statt Munition stecken Schnapsfläschchen in seinem Patronengürtel. Und selbst über den Präsidenten Aschraf Ghani macht sich Schabak-e-Chanda lustig. Dazu braucht es Courage in einem Land, in dem ausgelacht zu werden einer Entmannung gleichkommt. Das lässt nicht jeder mit sich machen. „Zwei bewaffnete Männer kamen zu mir nach Hause“, erzählt Schauspieler Siar Matin. „Ihr macht euch über unsere Anführer lustig? Das war das letzte Mal!“, bedrohten sie ihn. Anhänger des Staatschefs versuchten auch Comedian Ibrahim Abed einzuschüchtern, der den Präsidenten so gut imitiert.

„Comedy in Afghanistan zu machen ist genauso gefährlich wie in Indien eine Kuh zu töten“, witzelt Schauspieler Nabi Roaschan. Trotz der Bedrohungen macht die Comedy-Truppe weiter. Die vielen Fans bestärken das Team. „Inzwischen kommen die Leute mit ihren Problemen zu uns, statt sich damit an einen Abgeordneten zu wenden“, sagt Siar. Bei den Drehs wird die Crew von Menschen bestürmt, die von den Fehltritten der Funktionäre berichten. Inzwischen nutzten Afghanen die Show auch, um Druck auf Politiker auszuüben, erzählt der Chef des Senders, Masood Sandscher. Sie sagen: „Bau keinen Mist, sonst macht sich Schabak-e-Chanda über dich lustig.“ Über all die Missstände im Land auch einmal lachen zu können, empfinden viele Zuschauer als tröstlich. „In Afghanistan sagt man, Lachen sei eine Sünde“, sagt Comedian Roaschan. „Aber die Leute sagen, ihr macht den besten Job, indem ihr die Menschen zum Lachen bringt.“