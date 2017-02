Vereinigte Staaten Clinton statt Trump: Das sind die kuriosesten Artikel der satirischen Web-Seite www.hillarybeattrump.org

In den Vereinigten Staaten sammeln Gegner von US-Präsident Trump unter dem Motto "Präsidentin Hillary Rodham Clinton" Nachrichten, wie sie unter einer Präsidentschaft Clintons ausfielen. Die satirische Webseite schreibt "fake news" der etwas anderen Art.

Trump bekommt das ABC nicht zusammen

Der Oscar geht an... Denzel Washington

Trump gibt US-Staatsbürgerschaft ab

Brücke statt Mauer

Obama wird Oberster Richter

Auf der satirischen Homepage President Hillary Rodham Clinton (www.hillarybeattrump.org/) flüchten sich Gegner von US-Präsident Donald Trump in eine Fasntasiewelt. Sie tun einfach so, als habe nicht Trump die Wahl gewonnen, sondern die Demokratin Hillary Clinton. Die Betreiber schreiben laut eigener Aussage "Nachrichten aus dem wahren Amerika", wo die "Mehrheit herrsche". Wer sich genau hinter der etwas anderen Art der "Fake News" verbirgt, ist noch unklar. Der oder die Urheber wollen vorerst anonym bleiben.Auf der Seite befinden sich - gegliedert in die fünf Kategorien Innenpolitik, Prominente, Weltpolitik, Wall Street und Sport - erfundene Nachrichten, wie die Welt mit einer Präsidentin Clinton derzeit aussehe. Das reicht von angeblich sensationell hohen Zustimmungswerten bis zur Erhöhung des Mindestlohns auf zwölf Dollar und der Verleihung des Oscars an den afroamerikanischen Schauspieler Denzel Washington.In einem Moskauer Hotel soll Donald Trump beim Pinkeln unter der Dusche gefilmt worden sein, wie er Probleme dabei hat, den bekannten Hit "ABC" von den Jackson 5 zu singen. Trump habe laut der Satire-Meldung mit "schrecklich falsch geschriebenen Tweets" auf das Leak aus Russland reagiert. Der Artikel endet mit der Aussage von Linguisten, die es für möglich halten, dass Trump das Alphabet innerhalb eines Jahres lernt, "wenn er jeden einzelnen Tag weiter übt".Ohne Überraschung - so diese Nachricht - habe Denzel Washington (Schauspieler, Regisseur, Produzent und laut dem Magazin "People" schönster Mann der Welt seit 20 Jahren) seinen dritten Oscar als bester Hauptdarsteller für das Drama "Fences" erhalten. Tatsächlich hat diesen Preis in diesem Jahr Casey Affleck (Manchester by the Sea) erhalten. Der wiederum habe sich aus dem Rennen um den Oscar vorzeitig verabschiedet, "um an seiner Einstellung gegenüber Frauen zu arbeiten und eine Reha wegen der sexuellen Belästigung zu starten". Hintergrund: Dem 41-Jährigen wird sexuelle Belästigung einer Kollegin vorgeworfen.Nachdem er auf Twitter schrieb "Zur Hölle mit euch, ihr Loser", hat Trump seine US-Staatsbürgerschaft aufgegeben und plant, nach Russland zu ziehen. Laut dem staatstreuen Sender "Russia Today" sei sein Privatjet in Moskau gelandet, allerdings ohne seine Ex(!)-Frau Melania und Tochter Tiffany, "die in den USA vergessen worden ist". Putin konnte seinen Freund Trump nicht besuchen, weil er zu "niedergeschlagen und sauer über die diplomatischen Fähigkeiten von Präsident Hillary Clinton war".Das Verkehrsministerium hat die berühmte Künstlerin Maya Lin mit dem Bau einer neuen Brücke zwischen Amerika und Mexiko beauftragt. Lin hat tatsächlich die Gedenkstätte für die Veteranen des Vietnam-Kriegs in Washington, D.C. entworfen. Der Sprecher des Weißen Hauses, Leslie Jones (Jones ist in Wahrheit eine bekannte US-Comedian), wird mit folgenden Worten zitiert: "Präsidentin Hillary Clinton freut sich sehr, dass die LEBENDE LEGENDE Maya Lin das Projekt betreut." Mexikos Präsident Enrique Peña Nieto sei glücklich darüber, "für die Hälfte der Brücke zu zahlen, zum Gedenken an die andauernde Freundschaft zwischen Amerika und Mexiko und die Liebe zwischen den beiden Völkern".Nachdem Hillary Clinton sowohl Barack als auch Michelle Obama als Oberste Richter am Supreme Court nominiert hat, wurde Ex-Präsident Obama jetzt bereits vereidigt. Er sagte bei der Zeremonie: "Ich dachte, dieser Moment würde nie kommen. Ich habe es manchmal genossen, Präsident zu sein. Aber abstruse rechtliche Logik ist mehr mein Ding." Zum Hintergrund: Obama ist promovierter Jurist.