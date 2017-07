vor 56 Minuten dpa Reise Campen mit Baby und Kleinkind - Tipps für Eltern

Campen mit Babys oder Kleinkindern will gut geplant sein. Das fängt an beim Testausflug und reicht bis zur Kuscheldecke.

VOR DER REISE



- Für Mütter und Väter, die mit ihrem Kind das erste Mal campen, lohnt es sich, vorher einen Versuchsausflug zu starten. «Damit die Kleinen an die Situation gewöhnt werden, bietet sich zum Beispiel der Campingplatz um die Ecke oder der eigene Garten an», empfiehlt Martinet.

- Auf der Seite des ADAC gibt es eine Auflistung von Plätzen, die sich für Camping mit Kindern eignen. Vor allem in puncto Sauberkeit der Anlagen sei auf diese Bewertungen Verlass, sagt die Expertin.

- Beim Buchen darauf hinweisen, dass Babys dabei sind, um entsprechend platziert zu werden. Der Vorteil: Schreit das Kind nachts, spart man sich Stress mit den Camping-Nachbarn.



RICHTIG PACKEN



- Kuscheldecke und Lieblingskissen sollten ebenfalls ins Gepäck - «oder etwas, was nach zu Hause riecht», rät Martinet. Das schafft Vertrauen und eine Wohlfühl-Atmosphäre.

- Ein kleiner Camping-Kocher oder eine Gaskartusche sind praktisch, um Milch warm zu machen. Wer ins Ausland reist, sollte außerdem genug Milchpulverg einpacken. «Lieber ein Päckchen mehr, um sicherzugehen, dass man das gleiche Produkt benutzt wie zu Hause.»

- Ausreichend Mülltüten für die Windeln einpacken. Praktisch außerdem: Ein kleines Töpfchen, damit die Eltern nachts nicht mit den Kleinen über den Platz zur Toilette laufen müssen.

- Gerade bei Campingplätzen mit Bädern empfiehlt es sich, sicheres Badeschuhwerk einzupacken. Passiert trotzdem mal was: Verbandsmaterial, Desinfektionsspray und Pflaster parat haben.



VOR ORT



- Sobald Kinder laufen können, gehen sie gerne mal auf Entdeckungsreise. «Damit das Kind nicht verloren geht, lohnt es sich deshalb, die Handynummer auf den Unterarm zu schreiben.»

- Wer mit Bus oder Wohnmobil reist und eine Standheizung hat, sollte diese nachts ausmachen, um das Fahrzeug nicht zu überheizen. Ein Vorzelt dient als Rückzugsort wie etwa zum Stillen.

- Bei warmen Temperaturen ist viel Flüssigkeit besonders für kleine Kinder das A und O. Babys brauchen Frischwasser oder babygeeignetes stilles Wasser für die Flaschennahrung.