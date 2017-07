Hof Busunfall in Oberfranken: 18 Tote gehörten zu Seniorengruppe aus Sachsen

Bei einem der schwersten Busunfälle seit Jahren in Deutschland sind am Montag auf der Autobahn 9 in Oberfranken in einem brennenden Bus 18 Menschen ums Leben gekommen. Weitere 30 Menschen wurden verletzt, mehrere von ihnen schwer, wie das Polizeipräsidium Oberfranken und die Staatsanwaltschaft Hof mitteilten.

18. JUNI 2007 - Auf der Autobahn 14 in Sachsen-Anhalt kommen 13 Mitglieder einer Seniorenreisegruppe ums Leben, als ihr Bus von der Fahrbahn abkommt und eine Böschung hinunterstürzt.

22. JULI 2007 - Infolge von Bremsversagen auf einer kurvenreichen Straße in den französischen Alpen stürzt ein Reisebus mit polnischen Pilgern in eine 40 Meter tiefe Schlucht - 26 Insassen sterben.

4. NOVEMBER 2008 - Auf dem Rückweg von einer Kaffeefahrt gerät ein Bus nahe Hannover nach einer Verpuffung wegen eines Kurzschlusses in Brand - 20 Passagiere, vorwiegend Rentner, sterben.

25. MÄRZ 2009 - Etwa 150 Kilometer nordöstlich der russischen Hauptstadt Moskau stößt ein Auto mit einem Bus zusammen - 25 Menschen kommen zu Tode.

24. JULI 2009 - Auf einer russischen Autobahn sterben 25 Menschen, als ein mit Benzin befüllter Tanklastwagen mit ihrem Reisebus kollidiert.

26. SEPTEMBER 2010 - Ein polnischer Reisebus rast auf der Autobahn in der Nähe von Berlin gegen einen Brückenpfeiler, nachdem eine Autofahrerin die Kontrolle über ihr Fahrzeug verlor und mit dem Bus kollidiere - zwölf Menschen sterben.

12. OKTOBER 2010 - Im ukrainischen Marganez kommen bei der Kollision eines Zugs mit einem Reisebus 45 Menschen ums Leben.

21. DEZEMBER 2011 - In der Türkei krachen ein Kleinbus und ein Schwertransporter in der südöstlichen Provinz Diyarbakir aufeinander - 25 Menschen kommen ums Leben.

13. MÄRZ 2012 - In einem Autobahntunnel im Schweizer Kanton Wallis kommt ein Bus mit zwei belgischen Schulklassen an Bord von der Spur ab und prallt frontal gegen eine Betonmauer - 28 Insassen sterben, darunter 22 Kinder.

28. JULI 2013 - In Süditalien kommen 39 Menschen ums Leben, als ihr Reisebus auf einer Brückenstraße nahe Avellino mehrere Autos rammt, bevor er etwa 30 Meter in die Tiefe stürzt.

23. JANUAR 2014 - In der türkischen Provinz Kayseri kommt ein Reisebus von der Autobahn ab - 21 Menschen sterben.

19. JULI 2014 - Nach einem Auffahrunfall auf der Autobahn nahe Dresden verliert der Fahrer eines polnischen Reisebusses die Kontrolle über das Fahrzeug und kollidiert mit einem polnischen Kleinbus - insgesamt elf Menschen kommen ums Leben.

22. JULI 2014 - Ein mit Erdgas beladener Tanklastwagen kippt auf der Autobahn nahe Diyarbakir im Südosten der Türkei um und explodiert, dadurch geraten zwei Busse und ein Auto in Brand - 26 Menschen sterben.

23. OKTOBER 2015 - 43 Menschen kommen bei einem Frontalzusammenstoß zwischen einem Lastwagen und einem Reisebus im Südwesten Frankreichs ums Leben.

21. JANUAR 2017 - Ein Reisebus mit ungarischen Schülern verunglückt auf einer Autobahnabfahrt im norditalienischen Verona - 16 Menschen kommen ums Leben.

Schock am frühen Morgen: In dem Unglücksbus reiste nach Angaben der Ermittler eine Seniorengruppe aus Sachsen, es waren demnach zwei Busfahrer und 46 Männer und Frauen an Bord.Zunächst sprach die Polizei von vermissten Fahrgästen. Nach mehrstündiger Suche erklärten Polizei und Staatsanwaltschaft dann, die Vermissten „dürften wohl in dem Reisebus ums Leben gekommen sein“. Spezialisten der Rechtsmedizin und des Bundeskriminalamts sollen die Leichen aus dem Bus bergen und identifizieren.Mehrere Verletzte wurden mit Rettungshubschraubern in Kliniken gebracht. Zum Zustand der Verletzten machten die Ermittler zunächst keine Angaben. Eine Polizeisprecherin sagte der Nachrichtenagentur AFP, dass sich zwei weitere Menschen in Lebensgefahr befänden.Nach dem schweren Busunfall in Oberfranken ist eine zentrale Telefonnummer für besorgte Angehörige eingerichtet worden. Unter der Rufnummer 0800 / 7766350 können sie sich an die Gemeinsame Auskunfts- und Vermisstenstelle wenden, wie die Polizei am Montag mitteilte. Auch Zeugen könnten sich hier melden.

Der genaue Unfallhergang war noch unklar. Der Zusammenstoß ereignete sich am Ende eines Staus. Fraglich war, ob der Sattelzug stand oder langsam fuhr. Angaben der „Frankenpost“, laut denen der Lastwagen Betten und Kissen geladen hatte, wollte die Polizei zunächst nicht bestätigen. Außer dem Bus brannte auch der Anhänger des Lasters vollständig aus.

EIL!! A9 - FR Süden komplett gesperrt- EIL!!

Unfall zw. Münchberg Süd und Gefrees. Reisebus ist in Vollbrand. Wird länger dauern. #BuBraMüb pic.twitter.com/fmjkoWnQ5c — Polizei Oberfranken (@PolizeiOFR) 3. Juli 2017

Kanzlerin #Merkel zum schweren Busunglück auf der A9 bei #Münchberg in Oberfranken: pic.twitter.com/jFMCH3JFPj — Steffen Seibert (@RegSprecher) 3. Juli 2017

Ein Feuerwehrsprecher sagte der Zeitung, schon den Erstrettern sei es wegen der großen Hitze nicht möglich gewesen, an den Bus heranzukommen. „Nach dem Eintreffen der Feuerwehr hatte niemand mehr den Bus verlassen.“ Das Fahrzeug habe sich zu diesem Zeitpunkt bereits im Vollbrand befunden. Warum der Bus so schnell ausbrannte und wodurch das Feuer ausgelöst wurde, blieb zunächst unklar.Der Bus war am Montagvormittag aus Richtung Norden kommend nach Bayern gefahren, als sich der Unfall ereignete. Die Unfallstelle wurde weiträumig abgesperrt. Am Unfallort waren etwa 200 Rettungskräfte von Feuerwehren, Polizei und Technischem Hilfswerk im Einsatz. Auch mehrere Rettungshubschrauber waren vor Ort.Die A9 wurde im Bereich der Unfallstelle zeitweise in beiden Fahrtrichtungen gesperrt, es entwickelten sich lange Staus. Die Sperrung in Fahrtrichtung Berlin wurde nach mehreren Stunden wieder aufgehoben, die Sperrung in Richtung Nürnberg sollte voraussichtlich den ganzen Tag andauern.Regierungssprecher Steffen Seibert sagte, die Kanzlerin habe „mit großer Bestürzung“ auf das Unglück reagiert. „Unsere Gedanken und unsere Anteilnahme gilt den Opfern und ihren Angehörigen.“ Bundesverkehrsminister Dobrindt wollte sich mit Bayerns Innenminister Joachim Herrmann (CSU) vor Ort informieren. Die Staatsanwaltschaft Hof beauftragte einen Sachverständigen, bei der Suche nach der Unfallursache mitzuhelfen.Der Bamberger Erzbischof Ludwig Schick rief zum Gebet für die Opfer des Verkehrsunfalls auf. „Beten wir für die Opfer, unsere Gedanken sind bei den Angehörigen“, schrieb er auf Twitter. Für die Angehörigen wurde eine Telefonnummer geschaltet. Am Unfallort kamen Kräfte des Kriseninterventionsteams zum Einsatz.