Hof Busunfall in Franken sorgt für Entsetzen: Rätselraten über Unglücksursache

Bei einem der schwersten Busunfälle seit Jahren in Deutschland sind am Montag auf der Autobahn 9 in Oberfranken in einem brennenden Bus 18 Menschen ums Leben gekommen. Weitere 30 Menschen wurden verletzt, mehrere von ihnen schwer, wie das Polizeipräsidium Oberfranken und die Staatsanwaltschaft Hof mitteilten.

EIL!! A9 - FR Süden komplett gesperrt- EIL!!

Unfall zw. Münchberg Süd und Gefrees. Reisebus ist in Vollbrand. Wird länger dauern. #BuBraMüb pic.twitter.com/fmjkoWnQ5c — Polizei Oberfranken (@PolizeiOFR) 3. Juli 2017

Busreisen mit tragischem Ende in Europa 18. JUNI 2007 - Auf der Autobahn 14 in Sachsen-Anhalt kommen 13 Mitglieder einer Seniorenreisegruppe ums Leben, als ihr Bus von der Fahrbahn abkommt und eine Böschung hinunterstürzt.

- Auf der Autobahn 14 in Sachsen-Anhalt kommen 13 Mitglieder einer Seniorenreisegruppe ums Leben, als ihr Bus von der Fahrbahn abkommt und eine Böschung hinunterstürzt. 22. JULI 2007 - Infolge von Bremsversagen auf einer kurvenreichen Straße in den französischen Alpen stürzt ein Reisebus mit polnischen Pilgern in eine 40 Meter tiefe Schlucht - 26 Insassen sterben.

- Infolge von Bremsversagen auf einer kurvenreichen Straße in den französischen Alpen stürzt ein Reisebus mit polnischen Pilgern in eine 40 Meter tiefe Schlucht - 26 Insassen sterben. 4. NOVEMBER 2008 - Auf dem Rückweg von einer Kaffeefahrt gerät ein Bus nahe Hannover nach einer Verpuffung wegen eines Kurzschlusses in Brand - 20 Passagiere, vorwiegend Rentner, sterben.

- Auf dem Rückweg von einer Kaffeefahrt gerät ein Bus nahe Hannover nach einer Verpuffung wegen eines Kurzschlusses in Brand - 20 Passagiere, vorwiegend Rentner, sterben. 25. MÄRZ 2009 - Etwa 150 Kilometer nordöstlich der russischen Hauptstadt Moskau stößt ein Auto mit einem Bus zusammen - 25 Menschen kommen zu Tode.

- Etwa 150 Kilometer nordöstlich der russischen Hauptstadt Moskau stößt ein Auto mit einem Bus zusammen - 25 Menschen kommen zu Tode. 24. JULI 2009 - Auf einer russischen Autobahn sterben 25 Menschen, als ein mit Benzin befüllter Tanklastwagen mit ihrem Reisebus kollidiert.

- Auf einer russischen Autobahn sterben 25 Menschen, als ein mit Benzin befüllter Tanklastwagen mit ihrem Reisebus kollidiert. 26. SEPTEMBER 2010 - Ein polnischer Reisebus rast auf der Autobahn in der Nähe von Berlin gegen einen Brückenpfeiler, nachdem eine Autofahrerin die Kontrolle über ihr Fahrzeug verlor und mit dem Bus kollidiere - zwölf Menschen sterben.

- Ein polnischer Reisebus rast auf der Autobahn in der Nähe von Berlin gegen einen Brückenpfeiler, nachdem eine Autofahrerin die Kontrolle über ihr Fahrzeug verlor und mit dem Bus kollidiere - zwölf Menschen sterben. 12. OKTOBER 2010 - Im ukrainischen Marganez kommen bei der Kollision eines Zugs mit einem Reisebus 45 Menschen ums Leben.

- Im ukrainischen Marganez kommen bei der Kollision eines Zugs mit einem Reisebus 45 Menschen ums Leben. 21. DEZEMBER 2011 - In der Türkei krachen ein Kleinbus und ein Schwertransporter in der südöstlichen Provinz Diyarbakir aufeinander - 25 Menschen kommen ums Leben.

- In der Türkei krachen ein Kleinbus und ein Schwertransporter in der südöstlichen Provinz Diyarbakir aufeinander - 25 Menschen kommen ums Leben. 13. MÄRZ 2012 - In einem Autobahntunnel im Schweizer Kanton Wallis kommt ein Bus mit zwei belgischen Schulklassen an Bord von der Spur ab und prallt frontal gegen eine Betonmauer - 28 Insassen sterben, darunter 22 Kinder.

- In einem Autobahntunnel im Schweizer Kanton Wallis kommt ein Bus mit zwei belgischen Schulklassen an Bord von der Spur ab und prallt frontal gegen eine Betonmauer - 28 Insassen sterben, darunter 22 Kinder. 28. JULI 2013 - In Süditalien kommen 39 Menschen ums Leben, als ihr Reisebus auf einer Brückenstraße nahe Avellino mehrere Autos rammt, bevor er etwa 30 Meter in die Tiefe stürzt.

- In Süditalien kommen 39 Menschen ums Leben, als ihr Reisebus auf einer Brückenstraße nahe Avellino mehrere Autos rammt, bevor er etwa 30 Meter in die Tiefe stürzt. 23. JANUAR 2014 - In der türkischen Provinz Kayseri kommt ein Reisebus von der Autobahn ab - 21 Menschen sterben.

- In der türkischen Provinz Kayseri kommt ein Reisebus von der Autobahn ab - 21 Menschen sterben. 19. JULI 2014 - Nach einem Auffahrunfall auf der Autobahn nahe Dresden verliert der Fahrer eines polnischen Reisebusses die Kontrolle über das Fahrzeug und kollidiert mit einem polnischen Kleinbus - insgesamt elf Menschen kommen ums Leben.

- Nach einem Auffahrunfall auf der Autobahn nahe Dresden verliert der Fahrer eines polnischen Reisebusses die Kontrolle über das Fahrzeug und kollidiert mit einem polnischen Kleinbus - insgesamt elf Menschen kommen ums Leben. 22. JULI 2014 - Ein mit Erdgas beladener Tanklastwagen kippt auf der Autobahn nahe Diyarbakir im Südosten der Türkei um und explodiert, dadurch geraten zwei Busse und ein Auto in Brand - 26 Menschen sterben.

- Ein mit Erdgas beladener Tanklastwagen kippt auf der Autobahn nahe Diyarbakir im Südosten der Türkei um und explodiert, dadurch geraten zwei Busse und ein Auto in Brand - 26 Menschen sterben. 23. OKTOBER 2015 - 43 Menschen kommen bei einem Frontalzusammenstoß zwischen einem Lastwagen und einem Reisebus im Südwesten Frankreichs ums Leben.

- 43 Menschen kommen bei einem Frontalzusammenstoß zwischen einem Lastwagen und einem Reisebus im Südwesten Frankreichs ums Leben. 21. JANUAR 2017 - Ein Reisebus mit ungarischen Schülern verunglückt auf einer Autobahnabfahrt im norditalienischen Verona - 16 Menschen kommen ums Leben.

Minister an der Unfallstelle

Kanzlerin #Merkel zum schweren Busunglück auf der A9 bei #Münchberg in Oberfranken: pic.twitter.com/jFMCH3JFPj — Steffen Seibert (@RegSprecher) 3. Juli 2017

Als die ersten Rettungskräfte eintreffen, ist es für 18 Menschen schon zu spät. Es habe niemand mehr aus dem brennenden Bus geholt werden können, sagt ein Feuerwehrsprecher über das zerstörerische Bild, das die ersten Einsatzkräfte zu sehen bekommen. „Das ist nur noch ein schwarzes Gerippe“, sagt eine Polizeisprecherin über den auf der Autobahn 9 bei Münchberg verunglückten Reisebus.Hoffnungen, dass sich mehr als 30 der insgesamt 48 Insassen gerettet haben könnten, zerschlagen sich nach stundenlanger vergeblicher Suche in der Nähe der Unfallstelle. Eine Zeit lang glaubten die Ermittler noch, Businsassen könnten in Panik geflohen sein.Nun müssen Spezialisten unter anderem des Bundeskriminalamts versuchen, die sterblichen Überreste der Toten zu identifizieren. Allein schon die Suche nach den völlig verkohlten Leichen ist schwierig - es dauert Stunden, bis die ersten elf Leichen geborgen werden konnten.Der Bus geriet in kürzester Zeit in Vollbrand. Für die Retter gab es keine Chance, noch jemanden lebend zu bergen. „Die Hitzeentwicklung war so stark, dass die ersten Rettungskräfte, die ohne Wasser vor Ort waren, nicht an den Bus ran konnten“, sagt Feuerwehrsprecher Andreas Hentschel der „Frankenpost“.Vermutlich ist es ein alltäglicher Unfall, der am Montag das schwerste Busunglücke in Deutschland in den vergangenen Jahren auslöste. Am Ende eines der auf diesem Autobahnteilstück häufigen Staus stand oder rollte sehr langsam ein Lastwagen, angeblich mit Bettwaren beladen. Der Busfahrer übersah die Gefahr offensichtlich und fuhr schräg von hinten auf den Lastwagen auf.Warum der Busfahrer in dem mit einer Seniorengruppe besetzten Bus, die Berichten zufolge zum Gardasee fahren wollte, am frühen Morgen diesen fatalen Fehler machte, ist zunächst völlig unklar. Gutachter sollen der Polizei bei der Suche nach der Unfallursache helfen. Auch der technische Zustand des Busses soll geprüft werden. Unklar ist auch, wieso der Bus Feuer fing und warum es sich so rasch ausbreiten konnte.Während an der über Stunden gesperrten Autobahn im Konvoi ein Leichenwagen nach dem anderen zum Abholen der sterblichen Überreste der geborgenen Unfallopfer anrückt, rätseln die Ermittler vor allem über die schnelle Ausbreitung des Feuers. Von einer „gigantischen Hitze“ spricht Bayerns Innenminister Joachim Herrmann (CSU).Bundesverkehrsminister Alexander Dobrindt (CSU) sagt, der Bus müsse offensichtlich sofort komplett in Flammen gestanden haben. Es gebe aber noch keine ausreichenden Erkenntnisse für eine Beurteilung, wieso es dazu kam.Die beiden Minister reisten zur Unfallstelle und zeigen sich im Anschluss von den Bildern schockiert. An dem Buswrack befinde sich nichts Brennbares mehr, sagt Dobrindt. „Es sind nur noch Stahlteile erkennbar, von daher kann man nachvollziehen, was das für die Menschen in diesem Bus bedeutet hat.“ Für die Feuerwehren - in dem ländlichen Bereich kamen nur freiwillige Feuerwehren zum Einsatz - sei nichts mehr zu retten gewesen.Helfer von Kriseninterventionsteams kümmern sich vor Ort um die Rettungskräfte, die mit dem Anblick der verkohlten Leichen konfrontiert werden. Für die Angehörigen richtet die Polizei eine Anlaufstelle zur Betreuung ein.Auch in der Politik sorgt das Unglück für Entsetzen. Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) sagt, ihre Gedanken seien bei den Angehörigen der Opfer. Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier wünscht den Verletzten baldige Genesung.Eine rasche Aufklärung der Unfallursache verspricht Bayerns Ministerpräsident Horst Seehofer (CSU). „Wir werden als Staatsregierung alles tun, um schnellstmöglich auch die Ursachen aufzuklären“, sagt er.