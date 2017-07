Athen Buschbrand im Osten Athens unter Kontrolle gebracht

Die griechische Feuerwehr hat am Dienstagmorgen einen großen Buschbrand 45 Kilometer südöstlich Athens unter Kontrolle gebracht. Starker Wind und Trockenheit fachten die Flammen seit gestern Abend an.

In der Nähe der griechischen Hauptstadt Athen ist am Montagabend ein großer Buschbrand ausgebrochen. Betroffen waren die Ortschaften Saronida und Kalyvia, die an der Küste 45 Kilometer südöstlich Athens liegen. Fünf Löschhubschrauber, mehrere Fahrzeuge der Feuerwehr und Hunderte Feuerwehrleute und freiwillige Helfer waren im Einsatz, wie die Feuerwehr mitteilte.

Die Einsatzkräfte versuchten, zu verhindern, dass die Flammen bewohntes Gebiet erreichen. Die Rauchwolken des Feuers waren am Montagabend selbst auf Satellitenbildern zu sehen. Den Einsatzkräften gelang es in der Nacht, zu verhindern, dass die Flammen bewohntes Gebiet erreichen.

In Griechenland herrscht zurzeit große Waldbrandgefahr. In ganz Griechenland waren binnen 24 Stunden 39 Wald- und Buschbrände ausgebrochen, wie die Feuerwehr am Montag mitteilte.

Mit dem ersten Tageslicht am Dienstagmorgen wurden zwei Löschflugzeuge und drei Hubschrauber eingesetzt, die Tonnen von Wasser auf die Flammen abwarfen, wie das griechische Fernsehen zeigte. „Die Winde in der Region sind stark. Die Brandgefahr bleibt in fast allen Landesteilen groß“, sagte eine Sprecherin der Feuerwehr im griechischen Rundfunk.