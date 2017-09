vor 2 Stunden dpa Reno „Burning Man“-Besucher stirbt in brennender Holz-Skulptur

Bei dem berühmten Kult-Festival „Burning Man“ im US-Staat Nevada ist ein Besucher bei einer Feuerzeremonie ums Leben gekommen. Schweizer Medien berichten, dass es sich bei dem Mann um einen im Kanton Thurgau lebenden Amerikaner handelt.