Madrid/Barcelona Bühnenbrand auf "Tomorrowland"-Festival in Barcelona

Rund 22.000 Festivalbesucher sind in Spanien wegen Brandes in Sicherheit gebracht worden. Auf der Bühne des „Tomorrowland“-Festivals nahe Barcelona war ein Feuer ausgebrochen.

Weil auf der Bühne eines Musikfestivals nahe Barcelona ein Feuer ausgebrochen ist, sind mehr als 22.000 Menschen in Sicherheit gebracht worden.



Die Bühne des „Tomorrowland“-Festivals für Elektromusik im Nordosten Spaniens stand am Samstag aus zunächst ungeklärter Ursache plötzlich in Flammen. Die Feuerwehr teilte mit, sie habe das Feuer in Santa Coloma de Gramenet löschen können, ohne dass jemand verletzt worden sei.



Videoaufnahmen zeigten, wie riesige Flammen auf der Bühne loderten, über der schwarzer Rauch stand. Besucher des Festivals rannten in Panik weg. Die Organisatoren sprachen auf ihrer Facebook-Seite von technischen Problemen.