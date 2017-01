Internet "Break free": Adidas-Spot eines 26-jährigen Studenten wird zum Youtube-Hit

Ein junger Filmstudent dreht einen Werbespot für Adidas, bietet ihn dem Konzern an, doch der Sportartikelhersteller hat kein Interesse. Nun wird der Clip zum Riesenerfolg im Netz.

Eugen Merher ist 26 Jahre alt und studiert Werbe-Regie an der Filmhochschule in Ludwigsburg. In seinem zweiten Studienjahr drehte er als Semesterprojekt einen Werbespot mit dem Titel "Break free", in dem Sportschuhe von Adidas im Fokus stehen.Der etwa eineinhalbminütige Film erzählt die Geschichte eines Mannes, der einst passionierter Läufer war, seinen Sport nun jedoch nicht mehr ausüben darf. Der ältere Mann lebt mittlerweile in einem Seniorenheim und wird vom Pflegepersonal am Sport gehindert. Dann kommt das beworbene Produkt ins Spiel: Ein altes Paar Sportschuhe inspiriert den Protagonisten, bis dieser schließlich mit der Hilfe der anderen Heimbewohner und unter lautem Jubel aus dem Seniorenheim ausbricht.Eugen Merher schickte den fertigen Werbespot an Adidas. Als der Konzern ihm jedoch die kalte Schulter zeigte, veröffentlichte das junge Regie-Talent das Video auf Youtube und landete so einen viralen Hit. Über 2,7 Millionen Menschen haben den Spot bereits angeklickt und zeigen sich mehrheitlich begeistert von der bewegenden Geschichte und der Arbeit des Teams um Eugen Merher.