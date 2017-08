Shoreham-by-Sea Boot sinkt im Ärmelkanal - mindestens ein Toter

Mindestens ein Mann ist bei einem Bootsunglück vor der südenglischen Kanalküste ums Leben gekommen. Zwei weitere wurden noch vermisst.

Ein vierter Mann konnte lebend aus dem Wasser gerettet werden. Das teilte die britische Küstenwache am Sonntag mit. Die Havarie muss sich demnach bereits in der Nacht zum Sonntag zugetragen haben. Aufmerksam wurden die Rettungskräfte darauf erst, als ein Fischerboot am Morgen einen Mann rund drei Kilometer vor der Küste aus dem Meer rettete.

Der 45-Jährige hatte sich an einer Boje festgeklammert und war möglicherweise bereits stundenlang im Wasser. Er wurde mit Unterkühlungen in ein Krankenhaus gebracht. „Jeder, der eine solche Zeit, mehrere Stunden womöglich, im Meer ohne Schutz verbringt, (...) hat sehr viel Glück, wenn er noch am Leben ist“, sagte ein Offizier der Küstenwache der BBC.

Eine Suchaktion wurde am Sonntagnachmittag abgebrochen. Die Polizei geht davon aus, dass die Männer gegen Mitternacht zum Angeln von einem Jachthafen in der südenglischen Stadt Brighton aufgebrochen sind. Was zu der Havarie führte, war zunächst nicht bekannt.