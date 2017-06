Peking Boomender Leihmarkt: Fahrräder überschwemmen Pekings Gehwege

In Chinas Hauptstadt boomt der Markt mit Leihfahrrädern. Inzwischen verstopfen sie jedoch etliche Straßen und Gehwege. Das Ausleihen der Räder kostet kaum etwas. Für viele Bürger und auch für die Behörden ist das Zuviel des Guten.

Wu Guan ist genervt. Natürlich würde er sich freuen, dass in Peking wieder mehr Menschen aufs Fahrrad steigen, sagt der 37-Jährige, der in der chinesischen Hauptstadt einen Radladen betreibt. Doch was sich derzeit vor allem auf den Bürgersteigen abspiele, das sei nicht mehr tragbar. „Die Leihräder versperren alles“, schimpft Wu.. „Sie sind zu einer regelrechten Plage geworden.“

Diese Radschwemme hat einen Grund: Junge Start-up-Unternehmer haben das Geschäft mit Leihfahrrädern entdeckt. Sie heißen Ofo, Mobike oder Bluegogo – quietschgelbe, orange-graue oder hellblaue Zweiräder mit trendigem und zugleich robustem Gestell. Sie tragen zu einer geradezu farbenfrohen Revolution des ansonsten recht betongrauen Pekinger Straßenbilds bei. Mehr als eine Million Leihfahrräder soll es in Peking schon geben.

Dieser Hype überrascht. Denn eigentlich sind Autos in China angesagt. Für die aufstrebende Mittelschicht stehen sie für Wohlstand und Mobilität – auch wenn die meisten Autofahrer in Peking die meiste Zeit im Stau stehen oder warten müssen, weil sie keinen Parkplatz finden. Vor allem junge Pekinger meinten noch vor Kurzem: Sie könnten gar nicht Rad fahren. Das scheint sich nun geändert zu haben. „Die Räder sind ein Segen“, schwärmt Liu Feng, eine 22 Jahre alte Studentin. Auf kurzen Strecken würde sie kaum noch Bus oder Taxi fahren. Per App können die Räder über GPS gefunden und entsperrt werden. Abgerechnet wird ebenfalls über der App. Die Anwendung ist schnell gelernt. Anmieten und Abstellen kann man die Räder überall. Zumindest in der Theorie klingt das Geschäftsmodell vielversprechend. Dennoch hat bislang keiner der Anbieter Gewinn gemacht.

Angesichts der großen Konkurrenz sind die Leihräder quasi kostenlos. Bei Ofo müssen die mehr als 20 Millionen registrierten Kunden derzeit überhaupt nichts zahlen, wenn sie die Räder nutzen. Mobike geht seit April noch einen Schritt weiter und zahlt seinen Kunden für die Nutzung seiner Räder sogar einen kleinen Betrag. „Die Konkurrenz sorgt dafür, dass die Firmen mit hohen Rabatten um neue Nutzer buhlen müssen“, berichtet der Pekinger Ökonomie-Professor Hu Xingdou.

Dennoch gibt es reichlich Investoren, die in die jungen Unternehmen investieren. Ofo etwa wird derzeit mit mehr als einer Milliarde US-Dollar bewertet. Mobike ebenso. Um das Leihrädergeschäftgeht es den Investoren und Betreibern gar nicht so sehr, sondern um Big Data. Auch in China sieht man im Sammeln persönlicher Daten ein Milliardengeschäft. Schon jetzt sendet Ofo Werbemeldungen aufs Smartphone – je nachdem wo sich der Nutzer gerade aufhält. Dieses vielversprechende Geschäft haben auch ausländische Unternehmer erkannt. Apple-Chef Tim Cook zeigt Interesse an Ofo.

Doch nicht nur viele Pekinger sind genervt. Gegenwind gibt es auch von Behörden. Sie stoßen sich daran, dass die Räder überall hingestellt werden. Die Verwaltung hat vor Kurzem einige Tausend Leihräder einkassiert. Sie sollen nun verschrottet werden. Branchenbeobachter rechnen denn auch damit, dass die vielen Leihräder schon bald wieder aus dem Stadtbild verschwinden werden. Bis Ende des Jahres werde es eine „scharfe Konsolidierung“ geben, sagt der Pekinger Analyst Zhang Xu. Auch Fahrradhändler Wu ist überzeugt: „Peking bleibt Autostadt.“

Problem Vandalismus

Die wohl größte Gefahr für die jungen Branche sind die Nutzer selbst. Kunden beschweren sich, keine Räder mehr ausleihen können, weil andere Nutzer sie einfach mit einem privaten Schloss zu ihrem Eigentum erklärt haben. Andere zerkratzen die Zahlen-Codes der Rädern, sodass sie nicht mehr geliehen werden können. Auch verschwinden Räder in dunkelen Hausfluren, wo sie bis zur nächsten Nutzung vor dem Zugriff anderer versteckt werden. (dpa)