Bayreuth Böhnhardt-Spur im Fall Peggy: Am Mittwoch werden Ergebnisse vorgestellt

Die DNA-Spuren des mutmaßlichen NSU-Terroristen Uwe Böhnhardt am Fundort der Knochen der Schülerin Peggy sind ausgewertet. Jetzt wollen Staatsanwaltschaft und Polizei die Ergebnisse vorstellen.

Knapp ein Dreivierteljahr nach dem Fund von DNA des mutmaßlichen NSU-Terroristen Uwe Böhnhardt am Fundort der Knochen der Schülerin Peggy aus dem oberfränkischen Lichtenberg liegen nun die Ermittlungsergebnisse vor. Diese wollen Staatsanwaltschaft und Polizei am Mittwoch in Bayreuth vorstellen. Im vergangenen Sommer hatte ein Pilzsammler in Thüringen, rund 20 Kilometer von Peggys Heimatort entfernt, Knochen der 2001 verschwundenen Peggy gefunden.



Die Ermittler entdeckten auch DNA des mutmaßlichen NSU-Terroristen Uwe Böhnhardt – ungeklärt blieb bislang, auf welche Weise die Spur entstanden ist. Es gab aber Anhaltspunkte dafür, dass bei der Spurensicherung identisches Gerät verwendet wurde wie nach dem Tod Böhnhardts 2011. So könnte die Spur verunreinigt worden sein.