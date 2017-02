Zum ersten Geburtstag von Kronprinz Jigme Namgyel Wangchuck am Sonntag, 5. Februar, hat das Königreich von Bhutan einen Kalender veröffentlicht und damit für weltweite Begeisterung gesorgt.

Ganz in Weiß und Gelb gekleidet zeigt der Thronfolger von Bhutan sein noch teilweise zahnloses Lächeln. Kronprinz Jigme Namgyel Wangchuck wird am 5. Februar ein Jahr alt. Zur Feier des Geburtstags veröffentlichte das Königshauses ein aktuelles Bild des Jungen, aufgenommen im königlichen Lingkana-Palast. Darauf trägt er eine Robe in der königlichen Farben gelb und ein Spielzeugauto. Das Bild ist Teil eines Kalenders, der monatlich Bilder aus dem Leben des Königspaars zeigt. Immer wieder ist das Paar dort auch zusammen mit seinem Sohn zu sehen. Alleine war dieser zuletzt im September 2016 abgebildet.

Der Kronprinz ist das erste Kind des Königs Jigme Khesar Namgyel Wangchuck (36) und der Königin Jetsun Pema (26). Jigme Khesar regiert Bhutan, seit sein Vater im Jahr 2008 abdankte. Der Geburtstag des ersten königlichen Sohns ist im Land ein Feiertag. Zu seiner Geburt hatten Tausende Freiwillige mehr als 100.000 Bäume in dem zwischen China und Indien gelegenen Königreich gepflanzt.



Auf der Webseite "Yellow", die von Bhutans königlichem Medienbüro betrieben wird, kann jeder die Bilder des monatlich erscheinenden Kalenders kostenlos herunterladen.



Das kleine Königreich im Himalaya, das weniger als 800.000 Einwohner hat, verfügt erst seit 1999 über einen Internetzugang. Inzwischen nutzt das Königspaar Jigme Khesar Namgyel Wangchuck und Jetsun Pema die sozialen Medien regelmäßig, um Einblicke in ihr Leben zu gewähren.gepostet und für Begeisterung gesorgt.

Der englischen BBC sagte eine Sprecherin des Palastes, dass der kleine Prinz ein Beschützerinstinkt in den Menschen wecke und sie Teil seines Lebens sein wollen.