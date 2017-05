Wohlstand Better Life Index: Wohlstand ist nicht nur ein gutes Einkommen - mit Grafiken

Das Bruttoinlandsprodukt wird immer herangezogen, soll der Wohlstand eines Landes dargestellt werden. Für die Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung ist das jedoch nicht ausreichend. Auch Werte wie Zufriedenheit, Sicherheit und Gesundheit werden dort berücksichtigt. Und so sieht das in Deutschland aus.

"Im Leben geht es um mehr als nackte Zahlen wie das Bruttoinlandsprodukt (BIP) und andere Wirtschaftsdaten" - so lauten die ersten Sätze auf der Homepage des Better Life Index. Das ist ein Projekt der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) und hat zum Ziel, das BIP als Wohlstandsindikator abzulösen. Dahinter steht die Frage, ob es nur auf den materiellen Wohlstand ankommt, um das Wohlergehen einzelner Länder beschreiben zu können, oder ob andere Dinge, wie etwa der Ausgleich zwischen Freizeit und Arbeit, viel wichtiger sind.Im Better Life Index werden verschiedene Werte und Aspekte erfasst, die das Leben der Menschen prägen. Werte, die vom BIP nicht wahrgenommen werden, wie Bildung, Lebenszufriedenheit, Gesundheit oder Sicherheit. Daraus wird ein Zahlenwert erstellt, anhand dessen die Wichtigkeit eines bestimmten Aspesktes zu sehen ist. Gemessen werden die 34 Mitgliedsstaaten der OECD. Ziel des Index ist es, die Menschen selbst miteinzubeziehen. Auf der interaktiven Karte des Index finden sich Informationen, die von Nutzern selbst erstellt und in das System eingegeben wurden. Das macht es möglich, für sich einen eigenen Index zu erstellen und ihn mit anderen Nutzern oder den Werten anderer Länder und Regionen zu vergleichen.Die Daten, anhand derer die einzelnen Werte ermittelt wurden, stammen aus amtlichen Quellen: Der Statistikabteilung der Vereinten Nationen, den Statistikämtern der einzelnen Länder sowie den OECD-Datenbanken. Einige kommen vom Gallup World Poll, einer vom Meinungsforschungsinstitut Gallup regelmäßig in mehr als 140 Ländern durchgeführten Umfrage.Das Ganze lässt sich auch regionalisieren und es ist möglich, die einzelnen deutschen Bundesländer miteinander zu vergleichen. So wird deutlich, was den Bewohnern der jeweiligen deutschen Bundesländer besonders wichtig ist - und was weniger:Die Bewohner der Bundesländer haben unterschiedliche Wünsche. So präsentieren sich die Länder nach jeweiliger Priorität. Von allen 16 Bundesländern ist es etwa den Bayern am wichtigsten, dass auch das Einkommen stimmt und die Arbeit passt.Im Vergleich zu anderen Ländern schneidet Deutschland beim Better Life Index in vielen Messgrößen gut ab. In folgenden Werten liegt das Land über dem OECD-Durchschnitt: Bildung, Work-Life-Balance, Beschäftigung, Umwelt, soziale Beziehungen, Wohnen, Sicherheit und subjektives Wohlbefinden. So verteilen sich die einzelnen Werte in der Bundesrepublik:Im internationalen Vergleich haben übrigens derzeit die Norweger die Nase vorn, sowohl bei internationalen Vergleichen des Wohlstands, aber auch bei anderen Maßen für die Lebensqualität. Die durchschnittliche Lebenszufriedenheit Norwegen ist eine der höchsten im OECD-Vergleich. Welches Land für einen selbst am besten als Wohnort geeignet ist, lässt sich mit dem Index rausfinden. Anhand elf verschiedener Regler lassen sich die Index-Werte beliebig festlegen. Wem Sicherheit besonders wichtig ist, der bekommt etwa die Schweiz, Dänemark oder Norwegen vorgeschlagen. Beim Punkt Bildung wäre Finnland erste Wahl.