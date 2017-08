vor 20 Minuten AFP China Behörden befürchten bis zu hundert Tote bei Erdbeben in China

Bei dem starken Erdbeben in der chinesischen Provinz Sichuan sind möglicherweise Dutzende Menschen ums Leben gekommen.

Die Behörden befürchteten am Dienstag bis zu hundert Tote und zahlreiche Verletzte. Mehr als 130.000 Häuser könnten beschädigt worden sein, teilte die chinesische Katastrophenmanagement-Behörde nach einer vorläufigen Bewertung der Lage mit.



Das Beben ereignete sich in einer abgelegenen Region der Provinz Sichuan. Im Jahr 2008 waren bei einem Erdbeben der Stärke 8,0 in der Provinz 87.000 Menschen getötet worden. Zehntausende Gebäude stürzten ein, darunter auch tausende Schulen. Unter den Opfern waren mehr als 5000 Schüler.