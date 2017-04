vor 1 Stunde dpa Paris Baguette und streiken ohne Ende? Ein Klischee-Check zu Frankreich vor der Präsidenten-Wahl

Franzosen sind arbeitsscheu, modebewusst und essen gerne Frösche? An manchen Stereotypen über unsere Nachbarn ist durchaus etwas dran. An anderen nicht. Wir machen den Check vor der Wahl des künftigen französischen Präsidenten am 23 April.

SÜDKURIER Schön, dass Ihnen SÜDKURIER Online gefällt. Unser Dankeschön für Ihre Treue Ihr 5 €-Gutschein für den SÜDKURIER Onlineshop* DANKE2016 Jetzt weiterlesen Direkt zum Shop Ich möchte gleich Digital-Abonnent werden *Bitte geben Sie den Gutscheincode DANKE2016 im dafür vorgesehenen Feld im Warenkorb an. Nachträglich kann der Gutschein leider nicht mehr verrechnet werden. Eine Barauszahlung ist nicht vorgesehen.