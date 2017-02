Rottweil Baden-Württemberg second: Das sind die Köpfe hinter dem Bewerbungsvideo

Vier Jungs aus Rottweil ringen für Baden-Württemberg um die Gunst von Donald Trump. Dem SÜDKURIER verraten die Zehntklässler, wie es zu dem Film kam.

Als Hendrik Langmack, Alex Wölk und die Zwillinge Simon und Thomas Robinson die fiktiven Bewerbungsvideos von Ländern aus aller Welt im Internet, in denen um Rang zwei hinter den USA gebuhlt wird, sehen, ist für sie klar: Baden-Württemberg braucht einen eigenen Film. Kurzerhand setzen sich die vier Zehntklässler aus Rottweil zusammen, um ein Video zu machen, dass dem Land der Erfinder würdig ist.

„Da das gerade ein Trend ist, mussten wir schnell sein. Das ganze Video ist an einem Wochenende entstanden", erzählt der 17-jährige Simon Robinson. Gemeinsam mit seinem Bruder Thomas dreht er schon länger eigene kleine Videos, auch an einem Filmwettbewerb haben die Zwillinge schon teilgenommen. Im Dezember vergangenen Jahres taten sie sich mit ihren Klassenkameraden Hendrik, 15 Jahre, und Alex, 16 Jahre, zusammen und gründeten die THAS-Crew. Das Akronym setzt sich aus den Vornamen der Gruppenmitglieder zusammen: Thomas, Hendrik, Alex und Simon. Bislang hatte ihr YouTube-Kanal, auf dem sie Sketche, Kurzfilme und Parodien zeigen, nur 100 Abonnenten. Die Klickzahlen ihrer Clips bewegen sich im dreistelligen Bereich. Bis zu ihrem Video "Baden-Württemberg second/America first", das seit Montag knapp 120.000 User auf der Videoplattform erreicht hat – Tendenz steigend.

"Letzten Freitag haben wir geplant, Samstag die Ausschnitte zusammengesucht und den Text geschrieben und am Sonntag geschnitten“, sagt Simon Robinson. Ideen, mit welchen Argumenten sie Donald Trump von Baden-Württemberg überzeugen könnten, hatten die Rottweiler genug. „Der Vergleich zwischen dem Trump Tower und dem Aufzugstestturm von Thyssen Krupp lag für uns als Rottweiler ja nahe. Weil wir in Baden-Württemberg keine Mauer haben, haben wir nach einem anderen Großprojekt gesucht und Stuttgart 21 ausgewählt,“ erzählt Simon. In dem Video sind außerdem Carl Benz mit seinen Autos, die schwäbisch-alemannische Fastnacht und die schwäbische Sprache als Vorzüge Baden-Württembergs aufgezählt.

Auch der Bodensee dabei

Um die Länge von 3:36 Minuten nicht zu überschreiten, mussten andere Argumente für Baden-Württemberg auf Platz zwei der Länder dieser Welt zurückstecken. „Wir hatten noch viel mehr Ideen: Porsche, die grüne Landesregierung… in den Kommentaren haben Nutzer auch das Ulmer Münster vorgeschlagen. Aber dann wäre das Video einfach zu lang geworden“, erklärt Alex Wölk. In Trump-Manier kommentiert hat das Video der 17-jährige Thomas. Sein Trick, um den amtierenden US-Präsidenten überzeugend zu imitieren? "Ich habe mir die anderen Videos immer wieder angehört. Dann habe ich beim Sprechen ein wenig den Mund zusammengedrückt, nasal gesprochen und die typischen Redewendungen benutzt.“

Neben dem Schwarzwald und Stuttgart ist in dem Video der vier Jungs übrigens auch der Bodensee zu sehen. „Diese Landschaften sind typisch für Baden-Württemberg. Als Rottweiler, bei dem die Heimatstadt so nah am Schwarzwald liegt, musste das natürlich rein. Erst später hat uns jemand darauf hingewiesen, dass in dem Ausschnitt zum Bodensee Lindau zu sehen ist, das ja bayerisch und nicht baden-württembergisch ist. Das wussten wir nicht, wir waren noch nie dort“, erklärt Hendrik Langmack. Das tut dem Erfolg des Videos aber keinen Abbruch. Verschiedene Medien haben den Clip der Thas-Crew bereits aufgegriffen, RTL zeigte einen kurzen Ausschnitt im Nachtjournal. „Wir freuen uns, dass das Video so viel geklickt wird", sagt Hendrik. Auf ihrem Kanal wollen die vier Jungs auch in Zukunft ihre eigenen Videos präsentieren. "Aber nicht mehr so politisch. Wir wollen vor allem Kurzfilme machen", verrät Thomas.