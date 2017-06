Karlsruhe BGH-Urteil zu Strafmaß in zweitem Kölner Autoraserfall am 22. Juni

BGH-Urteil zu Strafmaß in zweitem Kölner Autoraserfall am 22. Juni

Der Bundesgerichtshof (BGH) verkündet sein Urteil zum Strafmaß im sogenannten zweiten Kölner Autoraserfall am 22. Juni. Dies teilte der BGH am Donnerstag nach einer mündlichen Verhandlung mit.

In Köln hatte das Landgericht zwei Autoraser wegen fahrlässiger Tötung zu Bewährungsstrafen verurteilt. Sie waren im April 2015 bei einem illegalen Autorennen in der Stadt für den Tod einer 19-jährigen Fahrradfahrerin verantwortlich. Das Landgericht begründete die Strafaussetzung mit einer günstigen Sozialprognose der Angeklagten.

In der mündlichen Verhandlung betonte die Vorsitzende Richterin Beate Sost-Scheible, dass der BGH bei der Überprüfung der Rechtsfolgen in Strafverfahren nur einen sehr geringen Spielraum habe. Die Strafzumessung sei allein die Domäne der Strafrichter. Der BGH könne allenfalls prüfen, ob es etwa bei der Strafhöhe oder einer Aussetzung der Strafe zur Bewährung Rechtsfehler gegeben habe. Die Bundesanwaltschaft vertrat die Auffassung, dass die Strafen von zwei Jahren und einem Jahr und neun Monaten für die beiden Autoraser nicht hätten zur Bewährung ausgesetzt werden dürfen. Dafür fehlten die vom Gesetzgeber geforderten „besonderen Gründe“. Die Verteidiger beantragten, die Revision der Staatsanwaltschaft zu verwerfen.

Der BGH wird in einem weiteren Verfahren zu entscheiden haben, ob Autoraser in solchen Fällen auch wegen Mordes zu lebenslanger Haft verurteilt werden können. Das bundesweit erste Mordurteil in einem Raserfall begründeten Berliner Richter im Februar damit, dass die beiden Angeklagten bei ihrer Raserei zwar niemanden vorsätzlich hätten töten wollen, tödliche Folgen aber billigend in Kauf genommen hätten. Die Angeklagten von Berlin waren bei einem Wettrennen auf dem Kurfürstendamm mit bis zu 170 Stundenkilometern über elf rote Ampeln gerast.

Bei einem Unfall töteten sie Anfang 2016 einen 69-jährigen Mann. Überdies drohen Rasern womöglich bald schon generell härtere Strafen. Das Bundesverkehrsministerium arbeitet an einem Gesetzesentwurf, der für Raser nach einem tödlichen Unfall bis zu zehn Jahre Haft vorsieht.